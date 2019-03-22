Şampiyonlar Ligi maçları hafta sonu mu oynanacak?
Şampiyonlar Ligi maçlarının hafta sonu oynanması fikri tartışmalara sebep oldu.
UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), UEFA genel merkezinde bir toplantı gerçekleştirdi. Şampiyonlar Ligi maçlarının hafta sonunda oynanması konusunun da konuşulduğu toplantıda birçok karar alındı.
İngiltere Premier Lig ile birlikte Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan İspanya La Liga, böyle bir değişikliğin karşısında olduğunu açıkladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan La Liga Başkanı Javier Tebas, Şampiyonlar Ligi’nin hafta sonu oynanması planına kesinlikle karşı çıktıklarını ifade ederek, “Lig maçlarını hafta sonu oynamaya devam edeceğiz." dedi.
Tebas ayrıca “Televizyon yayın hakları pazarında UEFA ile rekabet ediyoruz. Bu anlamda rakibin, kendisini büyütmek için bir diğerine kurallar empoze etmesi kabul edilebilecek bir şey değil. Böyle bir şeye kimse izin vermez.” diye konuştu.
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