Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Getty Images - AP
22 Mart 2019 - 10:20,
Almanya'da bir skandal daha! Mesut Özil'den sonra İlkay...
Irkçılık yüzünden milli takımı bırakan Mesut Özil'den sonra, takımın diğer Türk kökenli futbolcusu İlkay Gündoğan da aynı saldırılarla karşı karşıya.
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Almanya ve Sırbistan arasında oynanan hazırlık maçında, İlkay Gündoğan'a yönelik şoke eden bir saldırı meydana geldi.
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Ülkedeki tanınır basketbol yorumcularından Andre isimli şahıs, sosyal medya hesabından takımın yıldızları İlkay Gündoğan ve Sane'ye ırkçı hakaretlerde bulundu.
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Yorumcunun infial yaratan sözleri bir anda sosyal medyada tepkiye yol açtı. 500 bini aşkın izlenme alan sözlerin ardından gelen şikayetler üzerine emniyet birimleri de harekete geçti.
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Alman haber ajansı DPA'ya konuşan polis sözcüsü, şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığını ve çalışmalar sonunda ırkçı yorumcu hakkında ne yapılacağına karar verileceğini dile getirdi.
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Premier Lig’de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, 2018'in mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra’da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi. Bu fotoğrafın ardından Almanya’da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a sert eleştiriler yapılmıştı.
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2018 Dünya Kupası'nda grup aşamasında turnuvaya veda eden Almanya Milli Takımı'nda elenmenin faturası da Mesut Özil'e kesildi. Almanya Futbol Federasyonu ise olayı yönetememekten dolayı tepki gördü.
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Turnuva sonunda Özil, "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum. Arkadaşlarım Podolski ve Klose, hiçbir zaman Polonyalı-Alman olarak görülmedi, ben neden Türk-Alman olarak görüldüm? Türkiye olduğu için mi? Müslüman olduğum için mi?. Son yaşanan olaylar sebebiyle; Irkçılık ve saygısızlık hissettiğim için bundan böyle ulusal seviyede Almanya için oynamayacağım. Almanya Milli Takım formasını gurur ve heyecanla giydim ama artık giymeyeceğim.
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"Bu kararı almak çok zordu çünkü takım arkadaşlarım, teknik ekip ve Almanya'nın iyi insanları için her zaman her şeyimi verdim. Fakat üst düzey Alman Futbol Federasyonu yöneticileri; Türk kökenime saygısızlık yapıp, beni bencilce politik propaganda malzemesi yaptılar. Artık yeter. Benim futbol oynama nedenim bu değil. Arkama yaslanıp hiçbir şey yapmamam beklenemezdi. Irkçılık asla kabul edilemez" diyerek milli takıma veda etmişti.
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ISLIKLANDILAR
Sırbistan ile hazırlık maçında 1-1 berabere kalan Almanya'da taraftarların takımlarına yaptığı ıslıklı protesto çok konuşuldu. Takımın yıldızlarından İlkay Gündoğan, maç sonunda eleştirel bir yaklaşımdan kaçındı.
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İlkay Wolfsburg'da oynanan mücadele sonrasında," İnsanlar şov istiyor, bunun farkında olmalıyız. Bunu yapmadığımız vaakit ıslıklanıyoruz. Kolay olamsa da profesyonel kişiler olarak bununla başa çıkmayı öğrenmeliyiz." diye konuştu.
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Bazı futbolcular ise bu tepkileri olağan karşılamadı. Takımın önemli isimlerinden Joshua Kimmich tepkilere şaşırdığını belirterek, "İnsanlar yavaş yavaş sabırsızlanıyor; çünkü galibiyet görmek istiyorlar" dedi.
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2018 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nda bir takım değişiklikler yaşandı. Mesut Özil kendisine yönelik ırkçı yaklaşımlardan ötürü milli takımı bırakma kararı aldı. Teknik direktör Joachim Löw'ün, yıllardır milli takım formasını terleten Thomas Müller, Matz Hummels ve Jerome Boateng gibi isimleri de kadro dışı bırakması çok konuşuldu.
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Gergin geçen maçta Leroy Sane, Sırbistanlı oyuncu ile fiziksel bir tartışma yaşadı. Sırp futbolcu kırmızı kartla cezalandırıldı...