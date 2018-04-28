Samet Aybaba: İnanılmaz bir sezon geçiriyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSamet Aybaba: İnanılmaz bir sezon geçiriyoruz
GeriFutbol Samet Aybaba: İnanılmaz bir sezon geçiriyoruz
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
28.04.2018 - 16:31, Son Güncelleme:

Samet Aybaba: İnanılmaz bir sezon geçiriyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samet Aybaba: İnanılmaz bir sezon geçiriyoruz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Futbolu hiç çirkinleştirmiyoruz. Hep oyunun içinde kalıyoruz. İlk yarı seyirciler tempo tuttu takımın coşkusuna katıldı. Takımın temposu düştü seyircinin de temposu düştü. Normalde düştüğü zaman seyircinin yükselmesi lazım. Bizde maalesef bu olmuyor. İnanılmaz bir sezon geçiriyor bu kadro" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba maç sonrası yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nin 5'li savunma ile oynayacağını düşündüklerini belirterek, ''Planladığımız gibi oldu. Böyle savunma yapan takımlara karşı pozisyon bulmak zor oluyor. Pozisyon bulmaya başladı. Golü de bulduk. Sonrasında net pozisyonlarımız var. Rakibimin de ligde bulunduğu konum itibari ile biraz daha hareketli ikinci yarı yaşamalarını bekliyorduk. Onlar da uzaktan atılan uzun paslarla etkili olmaya çalıştılar. İlhan Cavcav sezonunda keşke Gençlerbirliği buralarda olmasa diye düşünüyor insan'' şeklinde konuştu.

Takım olarak sahada iyi şeyler yapmaya çalıştıklarını kaydeden Aybaba, "Futbolu hiç çirkinleştirmiyoruz. Hep oyunun içinde kalıyoruz. İlk yarı seyirciler tempo tuttu takımın coşkusuna katıldı. Takımın temposu düştü seyircinin de temposu düştü. Normalde düştüğü zaman seyircinin yükselmesi lazım. Bizde maalesef bu olmuyor. İnanılmaz bir sezon geçiriyor bu kadro, bu takım, bu yönetim, bu şehir. Onun farkında olsunlar. 1 tane maçımız kaldı içeride inşallah daha kalabalık seyircimiz önünde bu sezonu taçlandırırız" diye konuştu.

Aybaba, ayrıca önceki gün 63 yaşında hayatını kaybeden Beşiktaş ve Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticisi Yemen Ekşioğlu ile çok güzel günlerinin geçtiğini belirterek, Allah'tan rahmet diledi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 151Galatasaray - Beşiktaş
    1
    MS1
    2,00
    11188kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Samet Aybaba: İnanılmaz bir sezon geçiriyoruz

Süper Lig'de 32. hafta programı açıklandı

Mesut Bakkal: Virajı aldık, önümüz düz

Kartal, Karşıyaka engelini geçti!