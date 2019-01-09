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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
09.01.2019 - 21:05, Son Güncelleme:

Samet Aybaba: Aile takımı olduk

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Samet Aybaba: Aile takımı olduk

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kamp sürecini "Aile takımı olduk" şeklinde tanımlarken, ikinci yarının daha zor geçeceğini belirtti.

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'nın Belek beldesinde devam eden Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. Öncelikle kamp sürecini değerlendiren Aybaba, "İlk yarıda bıraktığımız performansı yakalamak için oyuncularımız coşkulu çalışıyorlar. Bizim zaten en büyük özelliklerimizden biri bu; sahada iyi şeyler yapabilmek için daha güçlü olmak, daha çok koşmak daha coşkulu olmak. Sevindirici bölümler var sakatımız yok, genç oyuncularımızın performansı yükseliyor. Diğer oyuncular onlara ağabeylik yapıyor. İyi bir aile takımı olduk. İnşallah ikinci yarıya bunu puanlarla yansıtırız" dedi.Sezon başında ilk 10 takımdan biri olmayı hedeflediklerini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Yeni kurulmuş bir takımız. 3 sene içerisinde Avrupa’da maç oynayan bir Bursaspor oluşturalım diye planlamıştık. O doğrultuda da düşündüklerimiz iyi gidiyor" diye konuştu.

"EKSİK BÖLGELERİMİZ VAR"

Transfer konusunun sorulması üzerine de görüşlerini dile getiren Aybaba, "Bizim transfer ile ilgili sorunumuz var federasyonla, onunla ilgili önce bir gelişme olması lazım. Hazırlıklarımızı yaptık, başkanımızla konuştuk. O da bununla ilgili çalışmalar yapıyor, ortaya bir şey çıktığında bu düşüncelerimiz çalıştıklarımız için hemen başlayacağız. Transfer yapmış olmak için transfer yapmayacağız. Takım olarak eksik bölgelerimiz var, hem orada rekabet yaratalım, hem bir oyuncumuzun performans düşüklüğünde, sakatlığında veya cezalı duruma düşmesinden kaynaklı bir sıkıntı olursa diye transfer düşünüyoruz" ifadelreini kullandı.

"İKİNCİ YARI DAHA ZOR GEÇECEK"

"İkinci yarı daha zor geçecek" diyen Aybaba, "Herkes bulunduğu yerden çıkmak isteyecek, aşağıdakiler yukarısını, ortadakiler Avrupa’yı istecek, üsttekiler de şampiyonluk yarışına girecek. Daha zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Tabii takviyeler yaparsak daha hazır hale geliriz ancak yapamazsak da elimizdeki mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuşurken, genç oyuncularına ise ayrı bir parantez açtı. Mevcut kadrolarında 16 genç oyuncularının olduğuna işaret eden Aybaba, aynı zamanda kitap organizasyonları için de şunları söyledi: "Hepsinin neler yapabileceğine bakıyoruz, 2003 doğumlular var. Burayı öğreniyorlar, kampı öğreniyorlar, sahaya çıkıyorlar, yemek yerken bir şeyler öğreniyor, gelişiyorlar. Hatta onlara kitaplar alıyoruz, bazılarına İngilizce. Yabancı oyuncularımız var, Türk oyuncularımıza da Türkçe kitaplar veriyoruz. Barış’ı (Yardımcı) daha çözemedik Arapça kitap vereceğiz ona da. Böyle kurmaya çalışıyoruz aile ortamını. O nedenle bu organizasyonu yapan bir takımın teknik heyetin İngilizce, Türkçe ve Arapça’yı ayırmaması mümkün değil biliyorsunuz. Çok iyi bir takımız, genç oyuncularımız da hızla gelişiyorlar. Zaman içerisinde bu gelişime katılacak oyuncularımız var."

"FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Son olarak ikinci yarının ilk maçında sahalarında ağırlayacakları Fenerbahçe maçını da değerlendiren Aybaba, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz, her maçı coşkulu oynamaya çalışıyoruz. Bursa gibi futbol şehrine yakışır mücadeleyi gösterelim diyoruz. Biz bunları tekrar uygulamaya çalışacağız, karşımızdaki takımın sorunları varsa kendi iç sorunları, biz hiç bunlara bakmadan rakip Fenerbahçe diye çıkıp bu maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" açıklamasını yaptı.

MKE ANKARAGÜCÜ TARAFTARI BURSASPOR ANTRENMANINDA

Öte yandan MKE Ankaragücü taraftarı Bursaspor'un antrenmanını ziyaret etti. Taraftarın çağrısı ve ilgisi üzerine yanlarına giden Samet Aybaba, bir süre sarı lacivertli taraftarlar ile sohbet ederken fotoğraf çektirdi. Taraftarlar antrenmanın basına açık olduğu bölümde oyunculara da sevgi gösterilerinde bulundu. Yeşil beyazlı oyuncuların ise antrenman esnasındaki neşeli görüntüleri göze çarptı.

Bursaspor, hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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