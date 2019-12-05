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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Futbol
05.12.2019 - 08:00, Son GÃ¼ncelleme:

'Sakat olsa forma vermem'

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FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ersun Yanal, Ã¶nceki gÃ¼n Ä°stanbulspor ile oynanan Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± maÃ§Ä±na herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir ilk 11â€™le Ã§Ä±ktÄ±. Her ikisi de sakatlÄ±ktan yeni Ã§Ä±kan futbolculardan Max Kruseâ€™yi kadroya almayan Yanal, MuriÃ§â€™i ise 11â€™de sahaya sÃ¼rdÃ¼.Â

SÃ¼leyman ARAT

KarÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesi saha iÃ§inde bir araya geldiÄŸimiz Yanalâ€™la bu konu Ã¼zerine sohbet ettik: - Hocam, Vedatâ€™Ä±n bÃ¶yle bir maÃ§ oynatÄ±lmasÄ±nÄ± herkes risk olarak gÃ¶rÃ¼yor. Ne dersiniz? - Sakat olsa zaten forma vermeyiz. Vedat iyileÅŸti ama sakatlÄ±k nedeniyle bir sÃ¼re oynayamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in maÃ§ eksiÄŸi oluÅŸtu. Bunu gidermesi iÃ§in maÃ§ yapmasÄ± ÅŸart. Vedat iÅŸte bu yÃ¼zden sahada.

Ferdiâ€™nin attÄ±ÄŸÄ± golÃ¼n asistini yaptÄ±

ArdÄ±ndan sÃ¶zÃ¼ Kruseâ€™ye getirdik: - Hocam, gÃ¼zel sÃ¶ylÃ¼yorsunuz da Kruseâ€™nin daha fazla maÃ§ eksiÄŸi var. Mesela ben Vedatâ€™tan Ã§ok Kruseâ€™ye ÅŸans vermenizi bekliyordum...

- Ã‡ok haklÄ±sÄ±n ama GÃ¶ztepe maÃ§Ä±ndan sonra Kruseâ€™nin bacaÄŸÄ±nda hafif bir ÅŸiÅŸlik oluÅŸtu. O nedenle kadroda yok. Yoksa kesinlikle Kruseâ€™yi de bu maÃ§ta oynatacaktÄ±m. Futbolcu, maÃ§ eksiÄŸini oynaya oynaya atlatÄ±r. MaÃ§ta 72 dakika forma giyen MuriÃ§, 16. dakikada Ferdiâ€™nin attÄ±ÄŸÄ± golÃ¼n pasÄ±nÄ± verirken, Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±yla da gÃ¶z doldurdu.

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Sakat olsa forma vermem

Sakat olsa forma vermem

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