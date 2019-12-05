'Sakat olsa forma vermem'
FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ersun Yanal, Ã¶nceki gÃ¼n Ä°stanbulspor ile oynanan Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± maÃ§Ä±na herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir ilk 11â€™le Ã§Ä±ktÄ±. Her ikisi de sakatlÄ±ktan yeni Ã§Ä±kan futbolculardan Max Kruseâ€™yi kadroya almayan Yanal, MuriÃ§â€™i ise 11â€™de sahaya sÃ¼rdÃ¼.Â
SÃ¼leyman ARAT
KarÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesi saha iÃ§inde bir araya geldiÄŸimiz Yanalâ€™la bu konu Ã¼zerine sohbet ettik: - Hocam, Vedatâ€™Ä±n bÃ¶yle bir maÃ§ oynatÄ±lmasÄ±nÄ± herkes risk olarak gÃ¶rÃ¼yor. Ne dersiniz? - Sakat olsa zaten forma vermeyiz. Vedat iyileÅŸti ama sakatlÄ±k nedeniyle bir sÃ¼re oynayamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in maÃ§ eksiÄŸi oluÅŸtu. Bunu gidermesi iÃ§in maÃ§ yapmasÄ± ÅŸart. Vedat iÅŸte bu yÃ¼zden sahada.
Ferdiâ€™nin attÄ±ÄŸÄ± golÃ¼n asistini yaptÄ±
ArdÄ±ndan sÃ¶zÃ¼ Kruseâ€™ye getirdik: - Hocam, gÃ¼zel sÃ¶ylÃ¼yorsunuz da Kruseâ€™nin daha fazla maÃ§ eksiÄŸi var. Mesela ben Vedatâ€™tan Ã§ok Kruseâ€™ye ÅŸans vermenizi bekliyordum...
- Ã‡ok haklÄ±sÄ±n ama GÃ¶ztepe maÃ§Ä±ndan sonra Kruseâ€™nin bacaÄŸÄ±nda hafif bir ÅŸiÅŸlik oluÅŸtu. O nedenle kadroda yok. Yoksa kesinlikle Kruseâ€™yi de bu maÃ§ta oynatacaktÄ±m. Futbolcu, maÃ§ eksiÄŸini oynaya oynaya atlatÄ±r. MaÃ§ta 72 dakika forma giyen MuriÃ§, 16. dakikada Ferdiâ€™nin attÄ±ÄŸÄ± golÃ¼n pasÄ±nÄ± verirken, Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±yla da gÃ¶z doldurdu.
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