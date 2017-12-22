Safet Susiç'ten istifa sinyali

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Antalyaspor Antrenörü David Badia Cequier, Bütün hafta boyunca muhteşem bir çalışma geçirdik. Bunun meyvelerini bugün topladık. Maça biraz gergin başladık. Bu da tabi rakibin gol atmasına neden oldu. Golün de bizi uyandırdığını söyleyebilirim. Devre arasında yaptığımız ufak rötuşlarla harika bir ikinci yarı geçirdiğimizi düşünüyorum. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Rakip kaleci de çok iyi maç çıkardı. Sonuçta Antalyaspor için hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyorum dedi.

SUSİÇ'TEN İSTİFA SİNYALİ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç ise galibiyetten dolayı Antalyaspor'u kutladı.

Antalyaspor'un kendilerinden çok daha iyi oynadığına vurgu yapan Safet Susiç, Özellikle ikinci yarıda bizden daha iyi oynadılar. Biz maça aslında iyi başladık. 1-0 da öne geçtik. 1-0'dan sonra Fernandes ile çok önemli bir pozisyon yakaladık ama maalesef değerlendiremedik. Bunu değerlendirseydik çok farklı skor alabilirdik. Antalyaspor ikinci yarı bizden çok iyi oynayıp, maçı istediler ve haklı bir galibiyet aldılar diye konuştu.

Son haftalarda çok kötü bir seri yakaladıklarını sözlerine ekleyen Safet Susiç, Sakatlık ve kırmızı kartlardan dolayı kötü bir dönem geçirdik. Bu akşam yine o oyunculardan tam hazır olmayan bir iki oyuncu sahadaydı. Ancak sebep aramaya gerek yok. Antalyaspor bizden daha iyi oynadı şeklinde konuştu.

Bir soru üzerine önümüzdeki hafta yönetim ile toplantı yapacağını belirten Safet Susiç, Muhtemelen kısa sürede bu toplantının sonucunda ne olacağını öğreneceksiniz. Bugüne kadar biliyorsunuz Türkiye'de işlerin nasıl gittiğini. İlk yarıda Türkiye liglerinde 11 antrenör değişti. Kötü bir seri yakaladığınız zaman hemen antrenörün geleceği tartışılır. Biz de maalesef kötü seri yakaladık. 5 maçta 1 puan aldık diye konuştu