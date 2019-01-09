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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.01.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Sadık'ın istikrarı hayallerine ulaştırdı

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Sadık'ın istikrarı hayallerine ulaştırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, sahadaki mücadelesi ve istikrarlı performansıyla hayallerine ulaştı.

2014-2015 sezonunda 3. Lig'de yer alan ve o dönemdeki adı Sebat Proje Trabzon Akçaabat olan Haçkaspor'da oynarken devre arasında, TFF 2. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'a transfer olan Sadık, hem kendi hem de takımının hedefleri için ter döktü.

alatyaspor'daki ilk sezonunda TFF 2. Lig şampiyonluğu yaşayan Sadık, 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig'i ikinci sırada bitiren takımıyla 2017-2018'de ilk kez Süper Lig deneyimini yaşadı. Profesyonel liglerde takımının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sadık, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe formasıyla ter dökecek.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından paylaştığı, taraftarların "Tribünlerde hep dillerde" tezahüratına, "Bu sevda bitmez gönüllerde" mesajıyla karşılık veren Sadık, çocukluktan beri gönül verdiği sarı-lacivertli takıma 26 yaşında transfer olarak hayalini gerçekleştirdi.

Instagram hesabından Evkur Yeni Malatyaspor'a kazandırılmasını sağlayan sportif direktör Ali Ravcı'ya, yönetim kuruluna, teknik ekibe, arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür eden Sadık, ayrıca Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hayaldi gerçek oldu" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'ye transferinin ardından Malatya'nın plaka kodu olan "44" numaralı formayı tercih eden Sadık Çiftpınar'ın bu davranışı ise Malatyalıları mutlu etti.

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- "Fenerbahçe'ye de çok şey katacak"

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı defans oyuncusunun takıma çok şey kattığını söyledi.

Sadık'ın, Yeni Malatyaspor'un çıktığı yolda, iyi ve kötü günde üzerine düşen tüm sorumluluğu fazlasıyla aldığını ve tam bir takım oyuncusu olduğunu vurgulayan Ravcı, "Sadık, hem düzgün kişiliğiyle hem oyuncu karakteriyle Yeni Malatyaspor'a çok şey kattı. Ona hedeflerini gerçekleştirmesi adına çıktığı bu yeni yolda şans diliyorum. Eminim ki çalışkanlığıyla ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Fenerbahçe'ye de çok şey katacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ravcı, Sadık'ın transferi karşılığında Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle kadrolarına kattıklarını ve Barış Alıcı'yı 6 aylığına kiraladıklarını hatırlatarak, "Gelen iki genç oyuncumuz da takıma katkı sağlayacaktır. Transfer çalışmalarımız da sürüyor. İnşallah Sadık gibi başarılı ve takım oyuncusu olan futbolcularla anlaşacağız ve yolumuza emin adımlarla yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.

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