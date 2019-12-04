Sadi Tekelioğlu'dan olay sözler! "Umarım Sturridge Trabzonspor'da kalmaz!"

Tekelioğlu, Trabzonspor’un öne geçtiği maçlarda neden kayıp yaşadığını kendi penceresinden anlattı. Ayrıca deneyimli teknik adam, Daniel Sturridge konusunda tepkisini dile getirdi.

Sadi Tekelioğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Trabzonspor da Galatasaray da kaybedilen puanlara üzülmeli"

İlk yarı itibarıyla her iki takıma da yakışan bir futbol yoktu. İkinci yarıda roller değişti. Trabzonspor golü attı. Sonra roller yine değişti. Golden sonra Trabzonspor geriye çekildi. Bunu teknik direktör yaptı demiyorum. Saha içinde bir anda 11 tane futbolcu geri çekilelim gibi bir anlayışa girdi. Öyle olunca avantaj Galatasaray’a geçti. 1-0 iken Trabzonspor net fırsatları değerlendiremedi. İki taraftan biri kazanabilirdi. İki takım da bence kaybedilen 2 puana üzülmeli.

Oyuncuların geri çekilmesi, kendi inisiyatifleriyle olabiliyor"

Öne geçip kazanamayınca genelde teknik direktöre yükleniliyor. Takım neden geri çekildi diye sorarlar. Böyle bir şey mümkün değil. Takımın oyuncuları eğer teknik adamın demesiyle geri çekiliyorsa, neden verilen taktiği birebir uygulayamıyorlar? Hoca başka şeyler de söylüyor. Bazen saha içinde geri çekilme oyuncuların inisiyatifiyle olabiliyor.

"Ünal Karaman'ın değişiklikleri tutmadı"

Ünal Karaman’ın Trabzonspor’a geldiğinden beri değiştirdiği oyuncuların hiçbiri doğru düzgün katkı vermedi. Değişiklikler tutmadı. Yani; giren oyuncular çıkan oyunculardan daha iyi oynamadı. Öne geçtiğin bir maçta iş duran toplara, yan toplara dönebilirdi. 1 oyuncuyu değiştirmek için taşlarla oynamak mantıklı olmayabiliyor. Trabzonspor öne geçtiği maçlarda kötü oynadığı için değil, giren oyuncuların katkı vermediğinden kayıplar yaşadığını düşünüyorum.

Sturridge için olay sözler: "Umarım Trabzon'da kalmaz"

Daniel Sturridge ile ilgili Trabzonspor’un yaşadığı şey; Galatasaray’daki Falcao konusuyla aynı. Trabzonspor böyle şeylere de yabancı değil. Canı isteyince oynayan, canı istemeyince oynamayan oyunculara bence ihtiyaç yok. Sturridge alındığında elbette araştırılmıştır. Ayrıca eski hocasının Sturridge ayrıldı diye mutlu olduğunu duymuştum. Umarım Trabzonspor’da kalmaz ve Ünal Karaman da ayrıldı diye sevinir. Sturridge ya da Falcao’nun oyununu, kalitesini tartışmıyorum.

"Obi Mikel'in Trabzonspor'u sahiplenmesi önemli"

John Obi Mikel de sakatlık geçirdi bir süre oynamadı. Obi Mikel, Trabzonspor’u sahipleniyor. Bu konuda Sosa’yı da sayabiliriz. Çok saygı duyuluyor. Yabancı oyuncuların takımı sahiplenmesi çok önemli. Obi Mikel, devre arası kampındaki çalışmaları sonrası Trabzonspor adına etkili isimlerden biri olacağına inanıyorum.

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