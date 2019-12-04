Altay 1-2 Trabzonspor
TFF 1. Lig’de sıkıntılı bir süreçten geçen Altay, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında evinde Süper Lig’de zirve yarışı veren Trabzonspor’la karşı karşıya geldi. 45+2'de Trabzonspor Sturridge'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 55. dakikada Altay penaltıdan Leandrinho'nun attığı golle durumu 1-1 yaptı. 67. dakikada Alexander Sörloth attığı golle skoru 2-1 yaptı. Trabzonspor deplasmandan 2-1 galip ayrılarak tur için avantaj yakaladı.
Maçın önemli dakikaları
18. dakikada Vanspor Futbol Kulübü öne geçti. Batuhan Er'in ceza sahası dışında sol çapraza yakın bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, sağ direğe çarparak filelerle buluştu: 0-1.
31. dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Özgür Çek'in sağdan ortasında Heintz'ın kale alanında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından ağlara gitti: 1-1.
44. dakikada ev sahibi takım skoru 2-1'e getirdi. Uğurcan Yazğılı'nın orta sahadan pasında topla buluşan Özgür Çek, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç, altıpasın önünden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi.
İki takım arasındaki 5. turun ikinci maçı, 17 Aralık Salı günü Van'da oynanacak.
Öte yandan, Kasımpaşa ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Tayfur Havutçu, karşılaşmayı tribünden takip etti.
64. dakikada Ekuban'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutunda top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
66. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada ceza sahasındaki Sörloth'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:
1-2
Trabzonspor, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı, 19 Aralık Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Serkan Tokat, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Gençer Cansev (Dk. 63 İbrahim Öztürk), Cenk Özkacar, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu, Adamu, Putsila, Mesut Can Tunalı, Tatos (Dk. 46 Paixao), Leandrinho
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Yusuf Sarı (Dk. 81 Obi Mikel), Sosa, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Ekuban (Dk. 70 Nwakaeme), Sturridge (Dk. 62 Sörloth)
Goller: Dk. 45 2 Sturridge, Dk. 66 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 55 Leandrinho (Penaltıdan) (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 26 Erhan Kartal, Dk. 45 Cenk Özkacar, Dk. 73 Adamu (Altay)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle