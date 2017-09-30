Sadece Ronaldo için yapıldı! Özel araba...

Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo araba koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Ronaldo, 10 milyon TL’ye satın aldığı yeni oyuncağını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.
Bugatti Chiron marka otomobiline oğlu ile binen Ronaldo’nun bu videosu kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.
Videoda Cristiano Ronaldo'nun keyifli olduğu gözlendi. Yıllık geliri 100 milyon TL’yi bulan futbolcu, süper lüks otomobillere olan düşkünlüğüyle biliniyor. Ronaldo en son 7 Eylül tarihlerinde ABD fiyatı 500 bin dolar olan Ferrari F12 TdF’yi koleksiyonuna katmıştı.
Bugatti Chiron'un özellikleri:
Fiyatı: 2 milyon Euro (10 milyon TL)
Beygir Gücü: 1,500
0-100 km/h: 2.6 seconds
0-400 km/h: 32.6 seconds
Maksimum Hız: 261 mph (Sözcü)