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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Sabriye Şengül: Strestliyim ve rakibime biraz sinirliyim

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Sabriye Şengül: Strestliyim ve rakibime biraz sinirliyim

Türkiye’yi ilk kez kafes dövüşünde temsil edecek olan kadın bellator sporcusu Sabriye Şengül, 23 Kasım’da Londra’da çıkacağı maçla ilgili olarak, sıkı şekilde konsantre olduğunu ifade edip, “Bu maçı alacağıma inanıyorum” dedi. Bir dönem Survivor yarışmasında da mücadele eden Şengül, “Strestliyim ve rakibime biraz sinirliyim. Biz onunla kick boks maçı yapacaktık. Kick boks maçını kabul etmedi. MMA maçından sonra benim zayıf yönümü bilerek beni maça davet etti. Ben de kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Kafes dövüşünde Türkiye’yi ilk kez temsil edecek olan kadın boksör ve MMA sporcusu Sabriye Şengül, 23 Kasım’da İngiltere’de çıkacağı Bellator Londra kafes maçı için hazırlıklarını İstanbul’da sürdürüyor. Başarılı boksör Sabriye Şengül, kamp dönemi ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine de açıklamalarda bulundu. Sabriye Şengül, ilk kez kafeste dövüşeceği için heyecanlı olduğunun altını çizerek, “İlk kez kafese gireceğim. Siz de girdiniz gördünüz. Alışık olmadığım bir yere çıkacağım. İlk maçım olacak. Kendime çok güveniyorum. Bir aydır günde 3 antrenman ile çalışıyorum. Sadece pazar günleri dinleniyorum. Çok sıkı şekilde maça hazırlanıyorum. Alacağıma inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kendime ve antrenörlerime çok güveniyorum” şeklinde konuştu.

“Stresliyim ve rakibime sinirliyim”

23 Kasım’da Londra’da Denise Kielholtz ile karşı karşıya gelecek olan Sabriye, kendine güvendiğini aktararak, “Strestliyim ve rakibime biraz sinirliyim. Biz onunla kick boks maçı yapacaktık. Kick boks maçını kabul etmedi. MMA maçından sonra benim zayıf yönümü bilerek beni maça davet etti. Ben de kabul ettim. Bu maçtan sonra onunla kick boks yapacağız. Kendime güveniyorum” açıklamasını yaptı.

“Hocam rakibi çok iyi analiz etti”

Sabriye, MMA antrenörü Egemen Baranok’un rakibini iyi analiz ettiğini vurgulayarak, “Analizim antrenörlerimle beraber devam ediyor. Egemen hocam rakibimi çok iyi analiz etti, zayıf yönlerini çok iyi gözlemledi. Ona göre çalışmalarımızı yaptık” diye konuştu.

Antrenör Baranok: “Çalışmalarımız planlı şekilde ilerliyor”

Sabriye’nin MMA ve grappling antrenörü Egemen Baranok ise hazırlıkların iyi gittiğini ifade ederek, “Zamanımız çok kısa ama olanı çok iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Ben ve diğer antrenörler maçları izleyip bir antrenman programı çıkardık ve Sabriye’yi ona göre hazırlıyoruz. Rakibe yönelik çalışıyoruz. Her şey iyi gidiyor ve planlı hareket ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Sabriye’yi Türk sporunda çığır açarken görüyorum”

Sabriye’nin Türk sporunda çığır açacağını aktaran Baranok, “Sabriye’yi ben MMA’de Türk sporu için çığır açarken görüyorum. Bu şekilde devam edebilirse ileride MMA dünyasında kendinden çok bahsettirecek. İngiltere’de ne yaparsak yapalım tarih yazmaya gidiyoruz. Umarım Türk halkı bunun değerini anlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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Sabriye Şengül: Strestliyim ve rakibime biraz sinirliyim

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