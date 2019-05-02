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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.05.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Sabri Sarıoğlu iflas etti mi? Eşi Yağmur açıkladı...

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Sabri Sarıoğlu iflas etti mi? Eşi Yağmur açıkladı...

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve son olarak Göztepe forması giyen daha sonra futbolu bırakan Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu sosyal medyada kendisine sorulan "Sabri Sarıoğlu iflas etti mi?" sorusuna yanıt verdi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu dün Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Yağmur Sarıoğlu'na bir takipçisi"Geçen bir gazetede Polo araca binerken fotoğraf gördüm iflas diye bahsetmişler aslı var mı" sorusunu yöneltti. Pilot Yağmur Sarıoğlu bu soruya "Arabada önde oturan Sabri'nin 25 yıllık mahalle arkadaşı ve araba onun. Basın bunu bile bile böyle bir haber yapmış reyting uğruna. Sağlık olsun" cevabını verdi.

Yağmur Sarıoğlu, 'Eşiniz bu kadar çok kazanıyorken neden çalışıp aileniz uzak kalıyorsunuz' sorusuna ise, 'Eşimin kazancı onun alın teri, benim kazancım benim alın terim' yanıtını verdi.

Ünlü pilot Yağmur Sarıoğlu geçtiğimiz gün savaş uçağında yaptığı akrobatik hareketlerle gündeme gelmişti.

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