Ne Galatasaray, ne de Beşiktaş... İkisi de Bülent Yıldırım'la kaybetmiyor!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki "Galatasaray-Beşiktaş" maçına atanan hakem Bülent Yıldırım'la iki takım da bu sezon yenilgi yüzü görmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 5 Mayıs Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım'ı görevlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana düdük çalan Yıldırım, daha önce 12 kez derbi müsabakalarında görev yaptı.
Ankara bölgesi hakemi Yıldırım, bu sezon 23. haftada 3-3 biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetmişti. MHK'da yaşanan görev değişikliğinin ardından oynanan ilk derbide Yıldırım düdük çalmıştı.
- Galibiyetlerde eşitlik var
Pazar günü kariyerindeki 13. derbisine çıkacak tecrübeli hakem, daha önce 4 kez Galatasaray-Beşiktaş maçında görev aldı.
Yıldırım'ın yönettiği ve iki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray ile Beşiktaş birer kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti.
Galatasaray bu maçlarda 8 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular fileleri 6 kez havalandırdı.
Tecrübeli hakem, söz konusu karşılaşmalarda kırmızı kartına başvurmazken, Galatasaray'a 9, Beşiktaş'a 16 sarı kart gösterdi.
- İki takım da bu sezon Yıldırım'la kaybetmedi
Bülent Yıldırım, bu sezon ligde görev yaptığı 19 maçta 98 sarı, 4 kırmızı kart gösterdi, 11 kez de penaltı kararı verdi.
Yıldırım, Beşiktaş'ın 4 maçına çıkarken, siyah-beyazlı ekip bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Akhisarspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 4-1 ve Antalyaspor'u 6-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.
Galatasaray ise ligde Yıldırım'ın yönettiği iki maçı da kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı 4-1, Göztepeyi ise 1-0 mağlup etti.
- Yıldırım'ın yönettiği derbiler
Bülent Yıldırım'ın kariyerinde yönettiği derbi maçlar şöyle:
Sezon / Maç / Skor
2009-10 Galatasaray-Beşiktaş 3-0
2010-11 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0
2011-12 Fenerbahçe-Galatasaray 2-2
2011-12 Galatasaray-Beşiktaş 2-2 (Süper Final play-off)
2012-13 Beşiktaş-Galatasaray 3-3
2013-14 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (Süper Kupa)
2013-14 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0
2013-14 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0
2014-15 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2
2016-17 Galatasaray-Beşiktaş 0-1
2017-18 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0
2018-19 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-3
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