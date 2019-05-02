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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.05.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Ne Galatasaray, ne de Beşiktaş... İkisi de Bülent Yıldırım'la kaybetmiyor!

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Ne Galatasaray, ne de Beşiktaş... İkisi de Bülent Yıldırım'la kaybetmiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki "Galatasaray-Beşiktaş" maçına atanan hakem Bülent Yıldırım'la iki takım da bu sezon yenilgi yüzü görmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 5 Mayıs Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım'ı görevlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana düdük çalan Yıldırım, daha önce 12 kez derbi müsabakalarında görev yaptı.

Ankara bölgesi hakemi Yıldırım, bu sezon 23. haftada 3-3 biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetmişti. MHK'da yaşanan görev değişikliğinin ardından oynanan ilk derbide Yıldırım düdük çalmıştı.

- Galibiyetlerde eşitlik var

Pazar günü kariyerindeki 13. derbisine çıkacak tecrübeli hakem, daha önce 4 kez Galatasaray-Beşiktaş maçında görev aldı.

Yıldırım'ın yönettiği ve iki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray ile Beşiktaş birer kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti.

Galatasaray bu maçlarda 8 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular fileleri 6 kez havalandırdı.

Tecrübeli hakem, söz konusu karşılaşmalarda kırmızı kartına başvurmazken, Galatasaray'a 9, Beşiktaş'a 16 sarı kart gösterdi.

- İki takım da bu sezon Yıldırım'la kaybetmedi

Bülent Yıldırım, bu sezon ligde görev yaptığı 19 maçta 98 sarı, 4 kırmızı kart gösterdi, 11 kez de penaltı kararı verdi.

Yıldırım, Beşiktaş'ın 4 maçına çıkarken, siyah-beyazlı ekip bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Akhisarspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 4-1 ve Antalyaspor'u 6-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray ise ligde Yıldırım'ın yönettiği iki maçı da kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı 4-1, Göztepeyi ise 1-0 mağlup etti.

Ne Galatasaray, ne de Beşiktaş... İkisi de Bülent Yıldırımla kaybetmiyor
Ne Galatasaray, ne de Beşiktaş... İkisi de Bülent Yıldırım'la kaybetmiyor!

Ne Galatasaray, ne de Beşiktaş... İkisi de Bülent Yıldırımla kaybetmiyor

- Yıldırım'ın yönettiği derbiler

Bülent Yıldırım'ın kariyerinde yönettiği derbi maçlar şöyle:

Sezon / Maç / Skor

2009-10 Galatasaray-Beşiktaş 3-0
2010-11 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0
2011-12 Fenerbahçe-Galatasaray 2-2
2011-12 Galatasaray-Beşiktaş 2-2 (Süper Final play-off)
2012-13 Beşiktaş-Galatasaray 3-3
2013-14 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (Süper Kupa)
2013-14 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0
2013-14 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0
2014-15 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2
2016-17 Galatasaray-Beşiktaş 0-1
2017-18 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0
2018-19 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-3

Galatasaray'da derbi hazırlıklarıGalatasaray Süper Lig'in 31. haftasında Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı futbolcular Ryan Donk ve Henry Onyekuru, kalan 4 maçı da kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.
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