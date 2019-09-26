Ryan Babel, "İstanbul'da ilk deprem deneyimi..."
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, İstanbul depremi sonrası bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, İstanbu depreminin ardından bir paylaşım yaptı.
Ryan Babel, "İstanbul'da ilk deprem deneyimi. Trafik zaten kötüydü, ama şu anda görseniz. Acil durum planı nedir?" şeklinde bir tweet attı.
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