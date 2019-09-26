Galatasaray Başkan Yardımcısı depreme statta yakalandı: Devasa stat bile sallandı
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, İstanbul'daki deprem sonrası bir açıklama yaptı.
Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası İstanbul'da büyük panik yaşandı.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da depreme TT Stadı'nda yakalandı.
Günay, "Devasa stat bile salıncak gibi sallandı, Allah korusun." şeklinde bir paylaşım yaptı.
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