Rui Vitoria: Defanssa defans, hücumsa hücum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRui Vitoria: Defanssa defans, hücumsa hücum
GeriFutbol Rui Vitoria: Defanssa defans, hücumsa hücum
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
13.08.2018 - 21:06, Son Güncelleme:

Rui Vitoria: Defanssa defans, hücumsa hücum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rui Vitoria: Defanssa defans, hücumsa hücum

Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyleyen Vitoria, 2 sezon önce oynanan Beşiktaş maçının hatırlatılması üzerine, "Yarınki maç 3-3 biterse bu beni memnun eder" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Benfica'da Teknik Direktör Rui Vitoria, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Basın toplantısı öncesi kısa bir süre Fenerbahçe antrenmanını izleyen Vitoria, ardından basın toplantısına katıldı. İlk maçta alınan 1-0'lık galibiyetin kendileri için avantaj olduğunu söyleyen Rui Vitoria, "1-0 iyi bir skordu bizim için. Yarın zorlu bir rakiple oynayacağız. İlk maçtaki galibiyetimiz güzeldi. Gol yemeden kazandık. 8 gün sonra başka bir maça çıkıyoruz. Zorlu bir rakip. Biz gol atmaya çalışacağız. Rakibimiz kaliteli ve kazanmak için oynayacaktır. Bizim takımımızın bir oyun karakteri var. Defanssa defans, hücumsa hücum yapacağız. Üzerimize gelecekler ama biz de hücum yapacağız. Zorlu bir rakip var. Biz hazırız" dedi.

"Slimani çok önemli bir oyuncu"

Daha önce Portekiz'de oynayan ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Slimani transferiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Rui Vitoria, "Fenerbahçe çok iyi bir transfer yaptı. Kendisini Lizbon'dan tanıyoruz. Çok kaliteli bir oyuncu. Bize karşı oynamayacak. kendilerini tebrik ediyorum. Bize karşı oynamayacak olan bir oyuncuyla ilgili çok fazla konuşmanın gereği yok" dedi.
Vitoria, Jonas'ı da İstanbul'a getirmediklerini belirterek, Jonas'sız oynayacaklarını söyledi.

"Büyük takımların hedefi her zaman kazanmaktır"

Benfica için her maçın önemli olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Rui Vitoria, "Yarın kazanmak istiyoruz. Bunun ardından Play-Off turu var ve bunu da geçerek gruplara kalmak istiyoruz. Büyük takımlar her zaman kazanmak ister. Ben büyük bir takımın teknik direktörüyüm. Büyük takımlarda her zaman baskı altındasınız ve herkes sizden kazanmanızı bekliyor. Ben baskı altında çalışmayı seviyorum. Benfica'da çalıştığım için onurlu ve gururluyum. Benim mesleğim riskli bir meslek değil. Riskli meslek, itfaiyeciler ve polislerin mesleği. Ben gayet memnunum halimden" açıklamasını yaptı.

"Bu maçta gol atmak istiyoruz"

Fenerbahçe'nin evinde oynayacak olmasının, kendileri için dezavantaj olacağını söyleyen Rui Vitoria, "Tabii ki istekli ve baskılı oynayıp, tribün desteğiyle gol atmak isteyecek. Uluslararası 13-14 oyuncusu var. Gelirken gördüm, burada o kadar ünlü oyuncular oynamış ki, bunu da biliyoruz. Sonuçta bizim oynayacağımız oyun, karakterimiz ve oyun yapımız belli. Bu sahada gol atmak istiyoruz. Fenerbahçe, Portekiz'de gol atamadı. Deplasmanda atılan golün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İyi bir takımız, iyi oyuncularımız var. Bizim takımımızdan herkesi isteyebilirler. Bu isimlerin kontratları var. Şu anda transferle ilgilenmiyoruz. Her açıdan Şampiyonlar Ligi'ne odaklandık ve önümüzde çok önemli bir maç var. Önce bu turu geçmek, ardından da gruplara kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"3-3'lük skor beni mutlu eder"

Devler Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini yineleyen Rui Vitoria, "Sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Daha önce çok uluslararası maçlar yaptık, önemli takımları yendik. Benfica her zaman kazanmak istiyor, bizden beklenen bu. Geçen yıl alınan kötü sonuçların etki edeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe çok kaliteli bir ekip, onlara da saygı duyuyoruz. Yarın kazanmak için oynayacağız" dedi.
Turu geçme şanslarıyla ilgili konuşan Vitoria'ya 2 sezon önce 3-3 sona eren Beşiktaş maçı da soruldu. Bu seviyede matematik yapılmayacağını söyleyen Vitoria, "2 büyük kulüp ve çok iyi oyuncuları olan, taraftarları olan kulüplerin karşılaşması. Herkes baskı altında oynamaya alışkın. Skor söylemek gerekirse, yarın 3-3 biterse beni gayet mutlu eder. Ama bunu da belirtmek istiyorum ki, rakibe saygı için biz kazanmak için oynayacağız" diye konuştu.

Son olarak Trabzonspor forması giyen Abdülkadir'i istediklerine dair çıkan haberlerle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Vitoria, "Yapılan konuşmalar bunlar. Başkan ya da kulüp yöneticileri bunları yapabilirler. Şu anda tek odaklandığımız şey, yarın oynanacak olan maç. Yarın 2 takım için de çok önemli bir maç olacak. Şu anda Volkan'la, Ayew'le ilgili olarak çalışmalar yapıyoruz, onları düşünüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Grimaldo: "Sahamızda kazandık, yine kazanmak istiyoruz"

Teknik Direktör Rui Vitoria ile birlikte basın toplantısına katılan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Alejandro Grimaldo, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Sahamızda kazandık, tabii ki yarın oynanacak maça da iyi hazırlandık. Pozitif bir skor bekliyoruz. Fenerbahçe'nin kaliteli bir ekip olduğunu biliyoruz ama kendi oyunumuza bakacağız. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Volkan Demirel: Gol için oynayan bir Fenerbahçe göreceksiniz

Ramil Guliyev: Hayalim Türkiye'de olimpiyat

Fenerbahçe Benfica Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Benfica'yı bakın kiminle vuracak! Cocu şaşırttı...