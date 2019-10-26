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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.10.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Ruhr Derbisi'ni Misli.com'da CANLI İZLE! iddaa'da banko tercih ise...

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Ruhr Derbisi'ni Misli.com'da CANLI İZLE! iddaa'da banko tercih ise...

Ruhr Derbisi’nde Borussia Dortmund, Schalke’ye konuk oluyor. Her zaman olduğu gibi Canlı Bahis zevkini, yüksek oranlarla ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

SCHALKE - DORTMUND

4 maçlık serisi son dakikada Köln beraberliğiyle bozulan Schalke, ardından Hoffenheim deplasmanından da 2-0’lık darbeyle döndü.

Ama söz konusu derbi olunca hafta arası hazırlıklarda moral motivasyon bakımından David Wagner’in takımının rakibine bilendiğini söyleyelim.

Bentaleb’in sakatlığı halen sürerken, Suat Serdar ve McKennie’nin de tam hazır olmadıkları için forma giyme olasılıklarının düşük olduğu belirtiliyor.

Bu sene de Bayern’le birlikte şampiyon adayları arasında gösterilen Dortmund, üst üste 3 maç 2-2 berabere kalıp yarışta geri kaldı.

Son maçta lider Gladbach karşısında zor da olsa Marco Reus’un golüyle 3 puanı alıp, rakibiyle puan farkını 1’e indirerek yeniden şampiyonluk rotasına girdiler.

Schmelzer ve Paco Alcazer sakatlıktan kurtulamayan oyuncuları. 

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Dortmund ligdeki son 11 deplasmanın 10’unda yenilgi görmedi.

- Dortmund’un ligdeki son 10 deplasmanın 9’unda 2.5 gol barajı aşıldı.

- Schalke’nin bu sezon evinde oynadığı 4 maçın 3’ü 2.5 ÜST şeklinde sonuçlandı.

- İki takım arasındaki son 5 maçın 4’ün de iki taraf da fileleri havalandırdı.

Ruhr Derbisini Misli.comda CANLI İZLE iddaada banko tercih ise...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Ruhr Derbisi’ne bahis yapan Misli.com üyelerinin gol bahislerine yöneldiği görülüyor.

Canlı Bahis'in yanı sıra tek maç olarak da oynanabilen mücadeleyi kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

Üyelerin %17’si de derbinin 2.5 gol üzeri bir skorla tamamlanacağını öngörüyor.

FATİH DEMİRELİ’NİN DERBİ YORUMU İSE…

Almanya'nın en önemli derbilerinden biri oynanacak.

Schalke iki hafta üst üste liderliği kaçırdı, son olarak Hoffenheim'a mağlup oldu. Dortmund ise zorlansa da, lig lideri Gladbach'ı yenmişti. Ama tam umutlanmaya başlarken, hafta içi Inter karşısında son derece silik bir oyun ortaya koydular. Schalke'den sonra son derece zorlu bir fikstüre girecek olan Dortmund, bir an önce istikrarı sağlamak zorunda. Sakat olan Reus sahada olmayacak, kadro dışı kalan ama affedilen Sancho ise dönecektir ilk 11'e.

İki takımın da hata yapma payı düşük, ikisi de çok risk almayacaktır. Bu açıdan 2.5 ALT bekliyorum.

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Dortmund'un yıldızı Marco Reus, Devler Ligi'nde Ter Stegen'i geçememişti...

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