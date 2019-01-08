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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
08.01.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Roman Neustadter'den Ersun Yanal açıklaması

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Roman Neustadter'den Ersun Yanal açıklaması

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takıma olumlu etki sağladığını belirten Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter, “Şu anda pozitif bir düşünce tarzı var hocamızın. Bu durum bize enerji ve güç veriyor” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe’de Roman Neustadter, basın toplantısı düzenledi. Takım halinde çok çalıştıklarını belirten Neustadter, “Kötü bir ilk yarı geçirdik. Daha güçlü daha fit bir takım haline gelmeye çalışıyoruz. İkinci yarı gerçek Fenerbahçe’yi göstermek istiyoruz” diye konuştu.

“Takım halinde kazanıp kaybediyoruz”

Kendi performansını yargılamak istemediğini de dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, “Bu durum bana bağlı bir durum değil, takım halinde oynuyoruz. Benim değişmemle değişecek bir durum değil. Takım halimde kazanıp kaybediyoruz. İlk yarı kötü bir görüntü sergiledik, skorlar bunu gösteriyor. Futbola dair her şeyi çalışıyoruz. Hocanın bizden neler istediğini anlamaya gayret gösteriyoruz. Hocanın istediği kafamıza tam yerleşince saha içerisinde bunları göstereceğiz” dedi.

“Formayı kaptırmak istemiyorum”

4 yıldır savunmada oynadığını ve formayı korumak istediğini söyleyen Neustadter, “Benim performansıma bağlı bu durum. Her gün çok çalışıyorum. Hocanın işini zorlaştırmak istiyorum. Pozisyonumu korumak istiyorum. Nerede oynadığım fark etmez, formayı kaptırmak istemiyorum” şeklinde konuştu.

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Ersun Yanal bize güç veriyor”

Her hocanın farklı bir felsefesi olduğunu da dile getiren Rus futbolcu, “Oyuncularına çalışmalarını aktarma şekli de farklıdır. Şu anda pozitif bir düşünce tarzı var hocamızın, bize güç enerji veriyor. Onun görmek istediği takım, birbiri için mücadele eden bir ekip” ifadelerini kullandı.

“Herkesin dönmüş olmasından mutluyum”

Takımın dışında kalan oyuncular olduğunda kimsenin mutluluk duymadığını anlatan Roman, şu ifadeleri kullandı:
“Herkesin dönmüş olmasından mutluyum, herkese ihtiyacımız var. Sadece ben değil, herkes mutluluk duyuyor. Sözleşme ile alakalı herhangi bir durum yok. O yüzden bir şey düşünmüyorum. Kulübün düşüncesini bilmiyorum. Gelecekte neler olur bilinmez.”

“Benim hayatım futbol

Olabildiğince profesyonel bir şekilde yaşamaya özen gösterdiğini sözlerine ekleyen Neustadter, “Futbol 7/24 yaşanan bir meslek. Her gün kendime dikkat ediyorum. Yaşım ilerledikçe daha çok dikkat etmek zorundayım. Daha fazla rejenerasyon yapmalıyım. Antrenmanlardan önce hazırlığımı daha iyi yapmalıyım. Benim nelere dikkat etmem gerektiğine dair çalışmalarım var. Herhangi bir sakatlık yaşamadığımdan dolayı mutluyum. Benim hayatım futbol” açıklamasında bulundu.

“Fotoğraf paylaşımı kötü bir zamanlamada oldu”

Antalyaspor müsabakası sonrası tepki gören fotoğraf hakkında konuşan başarılı futbolcu, “Bizim için Noel gecesiydi ama kötü bir zamanlamaydı. Orada gülmemiz kötüydü. Ama Fenebahçe’yle alakalı bir durum yoktu. Burayı umursamıyoruz diye durum yoktu. Biz Skrtel ile saha içerisinde her şeyi yapıyoruz. Daha sonra zaten bu durumla alakalı özür diledim” dedi.

“Daha çok çalışmalı ve daha çok inanmalıyız”

Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu kötü durum hakkında da fikirlerini belirten Neustadter, şu ifadelere yer verdi:
“Belki öyle bir dönem yaşadık ki her şey bize karşıydı. Sezon başındaki maçlarda başlayan bir süreç. Pozisyon bulduk ama atamadık. Rakibin pozisyonları gol oldu. Futbolda bazen aşağı doğru gidiyorsunuz ve yukarı çıkmak zorlaşıyor. Daha çok çalışmalıyız, daha çok inanmalıyız. Tek düşüncemiz bu. Enerjiyi görüyorum takım içerisinde. Bu durumu değiştirmek istiyoruz. İkinci yarıya böyle bir düşünce tarzıyla başlayacağız.”

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