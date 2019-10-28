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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.10.2019 - 00:24, Son Güncelleme:

Roma'dan Milan'a geçit yok!

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Roma'dan Milan'a geçit yok!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Roma, konuk ettiği Milan'ı 2-1 yendi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya, iki takım da dengeli ve kontrollü hücumlarla başladı.

37. dakikada Roma'da Mancini'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte müsait durumdaki Edin Dzeko, topu ağlara göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıya Milan, daha baskılı başladı ve 55. dakikada Theo Hernandez'in golüyle skoru eşitledi: 1-1.

Roma'dan bu gole yanıt gecikmezken, Nicolo Zaniolo, ev sahibi takımı bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

Müsabakanın son bölümünde Milan, Hakan Çalhanoğlu ile bulduğu iki pozisyonda golü bulamayınca Roma, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Puanını 16'ya yükselten sarı-kırmızılı takım, 5. sırada yer aldı. Sezona kötü giriş yapan Milan ise bu sezonki 5. yenilgisini aldı.

Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya ilk 11'de başlarken, 73. dakikada yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Roma'da yer alan milli futbolculardan Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmazken, Mert Çetin ise maça 77. dakikada Spinazzola'nın yerine oyuna dahil olarak bu sezon Serie A'da ilk kez resmi bir maçta Roma forması giymiş oldu. Mert Çetin, 83. dakikada Hernandez'e yaptığı faul sebebiyle maçın hakeminden sarı kart da gördü.

Karşılaşmayı, Roma Kulübünden olaylı şekilde ayrılan takımın efsane oyuncusu Francesco Totti de izledi. Totti'nin, bu ayrılıktan sonra ilk kez Olimpiyat Stadı'na gelmesi dikkati çekti.

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