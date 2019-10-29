Roma'da Cengiz Ünder sahalara dönüyor
A Milli Takım'ın yaptığı Andorra maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder 1.5 ay sonra sahalara dönüyor. Milli futbolcu Roma'nın yarın oynayacağı Udinese karşılaşmasının kadrosuna alındı.
A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Cengiz Ünder yaklaşık 1.5 ay sonra sahalara dönüyor.
Ay-yıldızlı ekibin Andorra ile yaptığı karşılaşma öncesi sağ üst arka baldırından sakatlanan ve kadrodan çıkarılan 22 yaşındaki yıldız, Serie A'da yarın oynanacak Udinese karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi.
Roma Kulübü'nün resmi internet sitesinden yaptığı aday kadro paylaşımında Cengiz'in yanı sıra diğer Türk oyuncu Mert Çetin yer aldı.
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