Roma'da ayrılık rüzgarı! Monchi de istifa ediyor
Teknik direktör Eusebio Di Francesco ile yollarını ayıran Roma'da bir ayrılık daha kapıda.
Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen ve ligde istediği sonuçları elde edemeyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takımı Roma'da hareketli günler devam ediyor.
İtalyan kulübünde Teknik Direktör Eusebio Di Francesco'nun ardından bir flaş istifa iddiası daha geldi.
İtalya basınına göre, Eusebio Di Francesco'nun istifa etmesinden sonra tesislerden ayrılan 'Sihirbaz' lakaplı Sportif Direktör Monchi’nin de kısa bir süre içerisinde istifasını sunabileceğini iddia edildi.
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