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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
30.08.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Roma Teknik Direktörü Fonseca: "Başakşehir saygı duyulması gereken bir takım"

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Roma Teknik Direktörü Fonseca: "Başakşehir saygı duyulması gereken bir takım"

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca, UEFA Avrupa Ligi’nde aynı grupta mücadele edecekleri Medipol Başakşehir'in saygı duyulması gereken bir ekip olduğunu belirtti.

Fonseca, sarı-kırmızılı takımın internet sitesinde, Roma’nın UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda Medipol Başakşehir, Wolfsberger ve Borussia Mönchengladbach ile eşleştiği kura çekimini değerlendirdi. 

46 yaşındaki teknik adam, UEFA Avrupa Ligi’nde artık bütün takımların çok iyi seviyede olduğunu vurgulayarak, "UEFA Avrupa Ligi, mini bir Şampiyonlar Ligi'ne dönüşmekte. Bütün takımlar üst düzey. Biz kendi gücümüzün farkındayız ve bu turu geçmek istiyoruz." ifadesini kullandı. 

Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyonluğu son anda kaçırdığını ve ligi ikinci sırada bitirdiğini anımsatan Fonseca, "Çok iyi bir defansa sahipler. Arda Turan ve Robinho gibi çok deneyimli oyunculara sahipler. Saygı duyulması gereken bir takım." değerlendirmesinde bulundu. 

Fonseca, Borussia Mönchengladbach’ın geçen yıl bu kupadaki grup maçlarında 6’da 6 yaptığına dikkati çekerken, Avusturya takımı Wolfsberger’i çok iyi tanımadıklarını, sürpriz yaşamamak için bu takıma karşı iyi hazırlanmaları gerektiğini kaydetti. 

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