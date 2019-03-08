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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.03.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

Roma Kulübü, Monchi'yi görevden aldı

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Roma Kulübü, Monchi'yi görevden aldı

İtalyan kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenmenin ardından teknik direktör Eusebio Di Francesco'dan sonra sportif direktör Ramon Rodriguez Verdejo Monchi'yi de görevden aldı.

Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalya'nın Roma Kulübü, 'sihirbaz' lakaplı sportif direktör Ramon Rodriguez Verdejo Monchi'nin görevine son verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz'in Porto takımına elenen Roma'da dün teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun görevine son verildikten sonra bugün de sportif direktör Monchi ile yollar ayrıldı.

Roma Kulübü, 24 Nisan 2017'de sportif direktör olarak göreve getirdiği ve bir yılı opsiyonlu 2022'ye kadar geçerli sözleşme imzaladığı Monchi'nin görevden alındığını resmi olarak açıkladı. İspanyol sportif direktör Monchi, 2000-2017 yıllarında Sevilla'da görev yaptığı dönemde kulübün elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi olmuştu.

Öte yandan İtalyan basını, Roma'da yeni teknik direktörün Claudio Ranieri olacağını iddia ederek, İtalyan teknik adamın bu sabah Roma'ya geldiğini yazdı.

67 yaşındaki Ranieri, son olarak İngiltere'nin Fulham takımını çalıştırmış ve 28 Şubat'ta görevden alınmıştı.

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