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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.09.2019 - 22:21, Son Güncelleme:

Roma derbisinde kazanan yok

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Roma derbisinde kazanan yok

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. haftasında oynanan başkent derbisinde Lazio ile Roma, 1-1 berabere kaldı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan önemli derbi mücadelesini, hakem Marco Guida yönetti.

17. dakikada Laziolu Milinkovic-Savic’in Edin Dzeko'ya hareketini hakem Guida, penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı atışını kullanan Aleksandar Kolarov, 19. dakikada Roma’yı 1-0 öne geçirdi.

Roma bu skorla soyunma odasına üstün şekilde gitti.

İkinci yarının 59. dakikasında Lazio, Luis Alberto ile maçta eşitliği sağladı: 1-1.

Mücadelede Lazio adına 4 top, Roma adına ise 2 top direkten döndü. Ezeli rakipler 6 kez gol ararken direklere takıldı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Lazio ile Roma yenişemedi ve iki takım da sahada 1’er puanla ayrıldı.

Ligde ilk haftayı galibiyetle kapatan Lazio, puanını 4'e çıkartırken, Roma ise ilk haftanın ardından bu hafta da öne geçtiği bir maçı beraberlikle tamamlayarak, 2 maçta 2 puan almış oldu.

Derbi mücadelesine Roma'da ilk onbirde başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 67. dakikada yerini Javier Pastore’ye bıraktı.
Bu arada, Lazio'nun fanatik seyircilerinin yeri olan Olimpiyat Stadı’nın kuzey kale arkası tribününde bulunan taraftarlar, 7 Ağustos’ta bir parkta başından vurularak öldürülen "Diabolik" adıyla bilinen eski tribün liderleri Fabrizio Piscitelli’nin resminden oluşan koreografi şov yaptı.

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