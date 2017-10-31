Roma Chelsea maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak sorusu, Avrupa futbolunu yakından takip eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Liderlik için mücadele veren Roma, Chelsea karşısında çetin bir mücadeleye çıkacak. Peki, Roma Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesi bazı bilgiler

ROMA CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinde Roma, Chelsea ile karşılacak. 31 Ekim Salı günü saat 22.45'de oynanacak olan Roma Chelsea maçı TRT 1'den canlı izlenebilecek.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Roma ile Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde üç kez karşı karşıya gelirken, iki taraf da rakibini birer kez mağlup etti (1B).

İki ekip arasında üçüncü haftada oynanan 3-3'lük maç, Antonio Conte'nin Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez üç gol yemesine sahne olmuştu.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı 14 sezonun 13'ünde gruptan çıkmayı başardı.

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez grupta oynadığı ilk üç maçtan yenilgisiz ayrıldı (1G 2B).

İki ekip arasında Londra'da oynanan ve 3-3 biten karşılaşmada Roma'nın rakip kaleye çektiği dört isabetli şutun üçü gol oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şut pası atan oyuncu Eden Hazard (13).

Chelsea forması giyen Cesc Fabregas, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100'üncü maçına çıkacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında gol atan Edin Dzeko, 2009/10 sezonundan bu yana ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkacak.