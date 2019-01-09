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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
09.01.2019 - 22:14, Son Güncelleme:

Robinho Başakşehir'de ilk kez sahada

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Robinho Başakşehir'de ilk kez sahada

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Medipol Başakşehir kamp yaptığı otelin sahasında hazırlık maçında karşılaştığı Arnavutluk ekibi Kukesi'yi 2-1 mağlup etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı maçın ilk yarısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkarken mücadelenin ikinci yarısında ise as oyuncularına görev verdi. Medipol Başakşehir ilk yarıda Riad Bajic ve ikinci yarıda Epureanu'nun attığı gollerle rakibini 2-1 yendi. Kukesi'nin tek golü Cyrbja'dan geldi.

Teknik direktör Abdullah Avcı maça; Volkan - Uğur, Salim, Mert, Kutay, Soner, Gökhan, Jojic, Napoleoni, Elia ve Bajic 11'i ile çıkarken, karşılaşmanın 2'nci yarısında ise as oyuncularını saha sürdü. Turuncu lacivertli takım ikinci yarıya; Volkan - Caiçara, Attamah, Epureanu, Hafez, Emre, İrfan, Visca, Mossoro, Arda, Robinho 11'i ile çıktı. Demir Grup Sivasspor'dan transfer edilen Brezilyalı futbolcu Robinho da ilk kez yeni takımının formasını giydi. 

KUKESİ'DE KALECİ SORUNU

Kukesi'de Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan kaleci Stivi Frasheri mücadelenin ikinci yarısında yerini Faton Maloku'ya bıraktı. İkinci yarıda Maloku'nun sakatlık geçirmesiyle birlikte oyun bir süre durdu ve tekrar ilk yarıda görev alan Frasheri, Kukesi kalesine geçerek mücadeleye devam etti.

SIRADAKİ RAKİP ADO DEN HAAG

Medipol Başakşehir, Antalya kampının ikinci hazırlık maçında Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ado Den Haag ile karşılaşacak. Başakşehir'in kamp yaptığı otelin sahasında 11 Ocak'ta oynanacak mücadele 17.00'de başlayacak.

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