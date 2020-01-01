Robin van Persie'den Fenerbahçe itirafı!

Hollandalı eski futbolcu, Manchester United'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olma süreci hakkında İngiliz basınına konuştu.

Robin van Persie, ''Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmem vardı, belki Fenerbahçe'ye gitmemeliydim. Belki 1 sene daha takımda kalabilirdim. Ama teknik direktör van Gaal beni oynatmayacaktı. Niyetini belli etmişti.'' sözlerini kullandı.

Fenerbahçe kariyerini 36 gol ile tamamlayan van Persie, geçen sezon Feyenoord forması ile emekli olmuştu.

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