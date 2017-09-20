Roberto Carlos'tan haber var! Antalyaspor...

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor’un, dünyaca ünlü Roberto Carlos’a teklif yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Brezilyalı teknik direktörün menajeri Fatih Sönmez, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Roberto Carlos’un son dönemde Çin ve Körfez ülkelerinden çok sayıda teklif aldığını ancak hepsini geri çevirdiğini söyleyen Sönmez, “Roberto Carlos için şimdiye kadar Türkiye’den hiçbir kulüple bir görüşmemiz olmadı. Kendisi halihazırda Real Madrid’de Kurumsal Iliskiler Direktörü olarak çok sayıda önemli projenin başında. Son donemde Çin ve Körfez ülkelerinden astronomik teklifler aldık fakat Carlos’un önceliği sportif projesi ve hedefi olan bir kulüp olduğu için gelen bu tekliflere teşekkur etti. Türkiye ile bağı her zamanki gibi güçlü bir şekilde devam ediyor ve fakat Antalyaspor ile herhangi bir temasımız yok” diye konuştu.