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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.12.2018 - 15:44, Son Güncelleme:

Rize'de kazanan yok!

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Rize'de kazanan yok!

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada iki takımda birer penaltı atışından yaralanamadı.

Bu sonuçla oynadığı son 4 maçtan beraberlikle ayrılan Çaykur Rizespor, üst üste son 9 maçından galibiyet çıkaramadı ve 12 puanla son sırada yer aldı. Son iki maçını beraberlikle tamamlayan Aytemiz Alanyaspor ise Rize deplasmanından da 1 puanla ayrılarak 16'ncı haftayı 17 puanla tamamladı.
Maçın başında geçtiğimiz hafta makamında uğradığı silahlı saldırı sonrası şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için saygı duruşunda bulunuldu. Maç öncesi ‘Dağlıca Türküsü’ eşliğinde skorboardda Altuğ Verdi’nin fotoğrafları gösterildi. Ayrıca Çaykur Rizesporlu futbolcular üzerinde 'Seni unutmayacağız' yazılı tişörtle ısınmaya çıkarken, Altuğ Verdi'nin maçlarda her zaman oturduğu D-17 nolu koltuğa fotoğrafı konuldu. Üzerinde Verdi’nin fotoğrafı bulunan tişörtleri giyen protokol üyeleri ise saygı duruşu esnasında gözyaşlarını tutamadı.

 Maçın önemli dakikaları

3’üncü dakikada Boldrin’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Abdullah’ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
22’nci dakikada topla birlikte ceza sahasına kadar ilerleyen Brabec’in sert şutunda top az farkla dışarıya çıktı.
35’inci dakikada Cisse’nin pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan N’Sakala’nın şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
42’nci dakikada Cenk Ahmet’in sağ kanattan yaptığı ortada Fernandes'in gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.
48’inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Koray, Tzavellas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.
49’uncu dakikada penaltı atışında topun başına geçen Saadane’nin vuruşunda kaleci Haydar topu çelmeyi başardı.
56’ncı dakikada Petrucci'nin sağ çaprazdan ceza sahası içine yaptığı ortada Muriç topu kafa vuruşu ile kalecinin sağından ağlarla gönderdi. 1-1
62’inci dakikada Saadane’nin vuruşunda top direkten dönerek Brabec'in önüne düştü bu oyuncunun vuruşunda top çizgi üzerinde bulunan Efecan'dan döndü. Karambolde topla buluşan Abdullah'ın çektiği şutu kaleci Haydar uzaklaştırdı.
71’inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Tzavellas ortaladı. Arka direkteki Cisse'nin kafa vuruşunu kaleci Gökhan çelmeyi başardı.
77’nci dakikada Brabec’in ceza sahasında Cisse’yi düşürünce hakem beyaz noktayı gösterdi. Fernandes’in kullandığı penaltı atışında top Gökhan’dan oyun alanına döndü.
88’inci dakikada Petrucci’nin kullandığı köşe atışında arka direkte Samudio’nun kafa şutunu kaleci Haydar kornere çeldi.
Karşılaşmada başka gol olmadı mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Saadane (x), Brabec (x), Koray (x) (Dk. 53 Fink xx), Mehmet (xx), Abdullah (xx) (Dk. 84 Robin x), Petrucci (xx), Boldrin (xx) (Dk. 79 Süleyman x), Samudio(x), Umar (xx), Muriç (xx)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xx) - Merih (xx), Tzavellas (xx), Cenk Ahmet (xx) (Dk. 89 Welinton), N’Sakala (x), Villafanez (xx) (Dk. 80 Maniatis x), Ceyhun (xx), Efecan (xx), Fernandes (xx)(Dk. 86 Hasan x), Taha (x), Cisse (xx)
GOLLER: Dk. 56 Muriç (Çaykur Rizespor) - Dk. 42 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Boldrin, Fink, Saadane, Brabec (Çaykur Rizespor) - Ceyhun, Tzavellas, N’sakala (Aytemiz Alanyaspor)

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