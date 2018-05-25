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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
25.05.2018 - 01:20, Son Güncelleme:

Rıza Kocaoğlu'ndan o görüntülere ilişkin açıklama

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Rıza Kocaoğlu'ndan o görüntülere ilişkin açıklama

Oyuncu Rıza Kocaoğlu, Göztepe - Galatasaray maçının ardından Başkan Mustafa Cengiz'in canlı yayında sözünü kesmesi üzerine gelen tepkilerin ardından bir açıklama yayınladı.

Göztepe - Galatasaray maçının ardından Başkan Mustafa Cengiz'in basın mensuplarına açıklamada bulunduğu esnada canlı yayına dahil olan Mustafa Cengiz'in sözünü kestiği için Galatasaray taraftarlarının büyük tepki gösterdiği ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu yazılı bir açıklama yaptı.

Instagram hesabından bir mesaj yayınlayan Kocaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"BÖYLE ALGILANMASI BENİ DE ÜZMÜŞTÜR"

"Beni tanıyan herkes Göztepe sevgimi hemen hemen her alanda dile getirmeye çalıştığımı çok iyi bilir. Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in basın mensupları ile yaptığı sohbet arasında yaptığım konuşmanın amacımın dışında algılanması herkes gibi beni de derinden üzmüştür. Bu bağlamda Sayın Başkan'a da, samimiyet ve iyi niyetimi anladığı, bunu açıklamasında vurguladığı için ayrıca teşekkür etmek isterim. Son kez vurgulamakta fayda görüyorum ki, yapmış olduğum konuşmanın hiçbir camiayı veya bireyi kırmak ya da üzmek gibi bir amacı kesinlikle yoktur.

Oyuncu Rıza Kocaoğlu bir anda ekranda belirdi, Galatasaray taraftarını kızdırdıGöztepe taraftarlığıyla bilinen oyuncu Rıza Kocaoğlu, Göztepe - Galatasaray maçının ardından yaptığı hareketle gündeme yerleşti. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarda bulunduğu sırada röportaja dahil olan Rıza Kocaoğlu, 'Şampiyon Göztepe taraftarına teşekkür ediyorum' diyerek alanı terk etti. Olaydan sonra Galatasaray taraftarları sosyal medyadan Kocaoğlu'na büyük tepki gösterdi.
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"YAPICI OLAN GALATASARAY TARAFTARINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Bu süreçte yapıcı davranan sağduyulu Galatasaray taraftarına, Sebahattin Şirin'e, Göztepe taraftarına ve İsmail Kocaoğlu'na teşekkür ederim. Dünya'ya barış ve kardeşlik ilkesiyle bakan biri olarak, yine bu süreçte yanımda olup barışı, kardeşliği ve sağduyuyu kamuyouna telkin eden, başta Pepe Metin olmak üzere Fenerbahçe tribününe, Beşiktaş Çarşı grubuna, Sakaryalı, Bursalı, Karşıyakalı, Ankaragüçlü, Trabzonlu ve adını saymayı unuttuğum diğer takım taraftarı olan tüm dostlara teşekkürü borç bilirim."

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