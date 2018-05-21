Mustafa Cengiz’den Rıza Kocaoğlu açıklaması!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz şampiyonluğun ardından İzmir'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğu sırada oyuncu Rıza Kocaoğlu ile yaşadığı diyaloğu anlattı. Kocaoğlu ile devre arasında tanıştıklarını söyleyen Mustafa Cengiz, 'kötü niyetle yaptığına inanmıyorum' dedi.
Galatasaray'ın Göztepe'yi yendiği maç sonrasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın açıklaması yaptığı sırasında, oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun yaptığı hareketler dikkat çekmiş ve Galatasaray taraftarından tepki görmüştü.
'TROLLEME NEDİR?' DEDİM'
Başkan Cengiz olayla ilgili konuşurken 'Arkadaşla devre arasında tanışmıştık, kötü niyetle yaptığına inanmıyorum. O maçın andrenalin ve çoşkusuyla yaptığına inanıyorum. Bir kelimeyi de öğrenmiş oldum. Trolleme diye bir şey öğrendim. 'Trolleme nedir?' dedim. Bir yaşıma daha bastım böylece. Rıza kardeşimizde heyecanlı herhangi bir şey olmadı. Herhangi bir kaba küfür hakaret taşımadı. Fakat ben burada taraftarın duyarlılığına çok teşekkür ediyorum. Başkanlık makamına duydukları saygı için, onur duydum. Ben sevgili taraftarımdan şunu rica ediyorum, Rıza beyi mazur görsünler, bir şey yapmadı.' ifadelerini kullandı.
Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satırbaşları;
"ŞAİBEYE BULAŞMADAN MÜCADELE OLDU"
Ben öncelikle 18 takımada tebriklerimi iletiyorum. Dürüstçe, doğru mücadele ettiler. Sanırım ilk defa 4 takım son iki haftaya kadar at başı gittiler. Ben samimi olarak söylüyorum. Hiç bir takım şaibeye bulaşmadan herhangi bir haksızlığa buluşmadan mücadelede etti. Bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın ipi göğüslemesinden çok mutluyum.
"ABDÜRRAHİM DİNLENMELİ"
Abdürrahim'in kesinlikle biraz dinlenmesini istiyoruz. Gerçekten bütün sezonun yükü, ağır yükü çekti. Her parça her şey değerlidir ama. Biz ikincilikten 1 puan geriden aldık. Sevgili Abdurrahim'in ve Fatih Terim'in katkılarıyla 3 puan farkla bitirdik.
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