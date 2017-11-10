Resmen açıklandı! Fener’e yeni orta saha…

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, Fenerbahçe Sportif Direktörü Hasan Çetinkaya konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.
İtalyan basınına konuşan Çetinkaya “WyScout’ta bize Serie A ekibe Udinese'de forma giyen Fofana’yı teklif ettiler. Oyuncuyu bireysel olarak tanımıyorum, dolayısıyla etraflıca bir izlememiz gerekir. Kesinlikle Fofana’nın bölgesinde oynayan bir orta saha oyuncusu arıyoruz” dedi.
Fransa genç milli takımlarında oynadıktan sonra A milli takım tercihini Fildişi Sahili’nden yana yapan 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi 7-8 milyon euro olarak gösteriliyor