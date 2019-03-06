Real Madrid'de deprem! Stat çıkışı şoku yaşadılar...
Real Madrid taraftarları, Ajax karşısında alınan 4-1'lik yenilgi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri sonrasında adeta çılgına döndü. Taraftarlar Real Madrid Başkanı Florentino Perez'i istifaya davet etti.
Real Madrid taraftarı dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri sonrası stat çıkışı büyük tepki gösterdi.
Maçın bitimiyle beraber ise VIP çıkışında bekleyen Real Madrid taraftarı Florentino Perez'e büyük tepki göterdi ve 'istifa' tezahüratları yaptı.
Florentino Perez'in ardından teknik direktör Santiago Solari de eleştirilerin hedefi oldu. Az sayıdaki taraftar, güvenliğe rağmen arabanın önünü kısa süre kesti. Solari, daha sonra stattan ayrıldı.
Real Madrid, Hollanda'daki ilk maçı 2-1 kazanmıştı...
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