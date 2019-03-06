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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: AFP - Reuters - AP
06 Mart 2019 - 01:54,

Kurnazlığı pahalıya patladı... Gözyaşları sel oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Real Madrid'in hazin sonu...

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İşte detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda iki karşılaşma oynanırken, çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. 

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İngiltere'de oynanan maçta 3-0'lık net galibiyet alan Tottenham, Almanya'daki maçta da yenilmedi.

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Signal Iduna Park'ta harika bir atmosferde oynanan maçta Borussia Dortmundlu taraftarların şovu vardı. 

5/31

Kale arkasında dev bir pankart açan Dortmundlu taraftarlar, görsel bir şova imza attı. 

6/31

Mücadeleye daha istekli başlayan ekip Almanlar olurken, aranan gol bir türlü gelmedi.

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İngiliz ekibi, Harry Kane ile ağları havalandırırken, Alman temsilcisi için tur umutları sona erdi. 

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Müsabaka Tottenham'ın 1-0 üstünlüğü ile bitti ve Pochettino'nun öğrencileri son 8 takım arasına adını yazdırdı. 

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Dortmundlu futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

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Gecenin maçında İspanyol devi Real Madrid, Hollanda ekibi Ajax'ı konuk etti. 

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Hollanda'da oynanan ilk maçta rakibini 2-1 mağlup eden Real Madrid, avantajla evine dönmüştü. 

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Ramos'un kurnazlığı Real'i yaktı...

Bu maçın sonrasında Real'in galibiyetinden çok, Ajax'ın iyi oyunu ve Sergio Ramos'un bilerek gördüğü sarı kart konuşulmuştu.

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Kart sınırında bulunan İspanyol savunmacı, maçta 2-1 üstün olmalarını düşünerek turu cepte görmüş ve 89'da sarı kart görerek rövanş öncesi cezalı duruma düşmüştü. 

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UEFA, Ramos'un gördüğü kart sonrası soruşturma başlatmış, yıldız savunmacının cezasını bir maç daha uzatmıştı.

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Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan maçta kaptanı Ramos'u çok aradı...

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Ajax fırtına gibi başladı

Müsabakaya müthiş giriş yapan Ajax, ilk 18 dakikada bulduğu 2 golle 45 dakikalık bölümü 2-0 önde kapattı. 

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Maçın ikinci yarısında daha etkili olmaya çalışan Madrid, Benzema ve Bale ile gole çok yaklaşsa da fileleri havalandıran yine Ajax oldu: 0-3.

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Ev sahibi ekip, Asensio'nun golüyle umutlansa da Lasse Schone'nin harika golüyle Ajax, son 3 senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'e buraya kadar dedi. 

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Öte yandan İspanyol ekibinde Nacho, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Gözyaşları sel oldu...

Mücadelenin ilk yarısında şanssızlıklar Madrid'in yakasını bırakmadı. Önce Lucas Vazquez sonra ise Vinicius Junior sakatlık geçirdi. 

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Oynadığı bölümde eflatun beyazlılar adına en etkili isim olarak gözüken Vinicius Junior, sakatlığının ardından gözyaşlarını tutamadı. 

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Büyük üzüntü yaşayan 18 yaşındaki oyuncu, gözyaşları içinde kenara geldi. 

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O anlar objektiflere böyle yansıdı...

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