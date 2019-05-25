Real Madrid sert kayaya çarptı! Eden Hazard...
Real Madrid, Eden Hazard'ı transfer etmek
Transfer piyasasında her zaman etkin rol oynayan Real Madrid, bu sefer sağlam kayaya çarptı. Madrid temsiclisinin bir numaralı hedefi olan Eden Hazard için Chelsea yüksekten uçtu.
Dünya yıldızı futbolcusunu bedava bırakmak istemeyen Rus Patron Roman Abramovich, Real Madrid'den transfer için 130 milyon pound (147 milyon Euro) istedi.
Eflatun beyazlılar ise, Belçikalı yıldızın sözleşmesinin bitimine 12 ay kaldığı için 100 milyon Euro'nun üzerine çıkmıyor.
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Hazard'ı ısrarla istiyor ve yönetime bu konuda baskı yapıyor.
Transferi ağıdan alan ve tok satıcıyı oynayan Londra kulübü, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik final öncesinde karar vermek istemiyor.
Eden Hazard'ın ise Real Madrid'e gitmek istediği ifade ediliyor.
Eden Hazard, Premier Lig'de geride kalan sezonda 37 maçta forma giyip 16 gol ve 12 asist istatistikleri tutturdu...
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