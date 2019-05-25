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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
25.05.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Real Madrid sert kayaya çarptı! Eden Hazard...

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Real Madrid sert kayaya çarptı! Eden Hazard...

Real Madrid, Eden Hazard'ı transfer etmek

Transfer piyasasında her zaman etkin rol oynayan Real Madrid, bu sefer sağlam kayaya çarptı. Madrid temsiclisinin bir numaralı hedefi olan Eden Hazard için Chelsea yüksekten uçtu.

Dünya yıldızı futbolcusunu bedava bırakmak istemeyen Rus Patron Roman Abramovich, Real Madrid'den transfer için 130 milyon pound (147 milyon Euro) istedi.

Eflatun beyazlılar ise, Belçikalı yıldızın sözleşmesinin bitimine 12 ay kaldığı için 100 milyon Euro'nun üzerine çıkmıyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Hazard'ı ısrarla istiyor ve yönetime bu konuda baskı yapıyor.

Transferi ağıdan alan ve tok satıcıyı oynayan Londra kulübü, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik final öncesinde karar vermek istemiyor.

Eden Hazard'ın ise Real Madrid'e gitmek istediği ifade ediliyor.

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Dünya onların rotasını konuşuyor...
Dünya onların rotasını konuşuyor...

Eden Hazard, Premier Lig'de geride kalan sezonda 37 maçta forma giyip 16 gol ve 12 asist istatistikleri tutturdu...

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