Dünya onların rotasını konuşuyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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UEFA Avrupa Ligi Final maçı kapsamında Chelsea ve Arsenal Azerbaycan'da karşı karşıya gelecek. Bakü'de oynanacak maç 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.
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Final için Bakü'ye gidecek olan İngiliz taraftarlar için uçuş fiyatlarının yüksek olması sık sık gündeme geldi.
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Chelsea taraftarı baba oğul ise Bakü'ye uygun fiyata gitmek için hem keyifli denilebilecek hem de daha ucuza gelecek bir yöntem seçti.
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Chelsea taraftarı 59 yaşındaki Kevin Cobb ve oğlu 27 yaşındaki Jake Ralph, Bakü'de oynanacak Arsenal-Chelsea UEFA Avrupa Ligi finali için İngiltere'den uçakla İstanbul'a geldi. Jake Ralph kendi Twitter hesabından fotoğraflarını paylaşarak rotalarını anlatıyor. İstanbul'a vakit geçiren baba oğul gezmeyi de ihmal etmemiş.
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Jake ve Kevin İstanbul'dan Ankara'ya gitmek için trenle yolculuğunu seçtiler. Ankara'ya vardıklarında ise Anıtkabir'e de gittikleri görülüyor.
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İkilinin planı ise şu şekilde: Ankara'dan Doğu Ekspresi ile Kars'a gitmek oradan da Tiflis'e geçmek. Tiflis'ten ise taksi yolculuğu ile Bakü'ye geçmek. Baba oğul final için uçak, tren ve taksi yolculuğu yapacak.
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Bu iki taraftar geri dönüş içinse yine taksi ile Bakü'den Tiflise geçecek. Tiflis'ten uçakla İstanbul, İstanbul'dan da Londra'ya uçacaklar.
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"Henrikh Mkhitaryan'ın kararına saygı duyuyoruz"
Arsenal menajeri Unai Emery, politik sebeplerden dolayı Bakü'deki finalde oynamayacağını açıklayan Ermeni futbolcu Mkhitaryan hakkındaki soruları yanıtladı...