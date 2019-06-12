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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.06.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Ramos, İspanya'yı golleriyle taşıyor

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Ramos, İspanya'yı golleriyle taşıyor

Real Madrid'in İspanyol yıldızı Sergio Ramos, çıktığı son 8 milli maçta 6 gol atarak takımının skor yükünü sırtladı. 

Forma giydiği dört 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ile dört UEFA Uluslar Ligi maçında İspanya'nın bulduğu 23 golün 6'sını atan Ramos'u, Morata 3, Rodrigo 3, Saul Niguez 2, Paco Alcacer, Marco Asensio, Isco, Jesus Navas, Dani Ceballos, Luis Gaya ve Mikel Oyarzabal ise 1'er golle takip etti. 

Milli forma ile 165 maçta 20 golü bulunan takım kaptanı, 29 gollü Fernando Hierro'nun arkasında en çok gol atan defans oyuncusu durumunda. Ramos'a en yakın futbolcu ise 8 golle Barcelona'da forma giyen sol bek Jordi Alba. 

Mevkidaşlarının korkulu rüyası haline gelen 33 yaşındaki defans oyuncusu, Pedro (17), Alvaro Morata (16), Cesc Fabregas (15), Andres Iniesta (13) ve Isco (12) gibi oyuncaları milli takım genel gol sayısında geride bıraktı.

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Son 8 maçta yıldızları geride bıraktı 

Çıktığı son 8 milli maçta 6 kez ağları sarsan Ramos, bu kulvarda önemli golcüleri geride bıraktı. Takımlarıyla UEFA Uluslar Ligi ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçlarında forma giyen Eden Hazard (4), Kylian Mbappe (4), Robert Lewandowski (2), Edin Dzeko (2), Harry Kane (3) gibi futbolcular, gol sayısında Ramos'un gerisinde kaldı. 

Toplam gol sayısında birçok yıldızı geçti 

Başarılı savunmacının İspanya formasıyla attığı toplam gol sayısı, 100 maç üstünde milli formayı giyen birçok yıldızı geçti. 

İtalyan Andrea Pirlo (13), İngiliz David Beckham (17), Kolombiyalı Carlos Valderrama (11), Çek Karel Poborsky (8) gibi futbolcular, kariyerlerinde milli forma ile Sergio Ramos'tan az gol attı.

Ramos'un İspanya Milli Takımı ile en özel anlarını izliyoruz...

Ramos, İspanyayı golleriyle taşıyor

La Liga rekoru elinde 

Sergio Ramos, La Liga'da 15 sezon boyunca art arda en az bir gol atarak, defans oyuncuları içinde bir rekoru elinde tutuyor. 

2017 yılında 13 sezon boyunca gol atan Athletic Bilbao'nun eski futbolcusu Aitor Larrazabal'ı yakalayan Ramos, şimdi kendi rekorunu geliştirmekle meşgul. 

Avrupa kupası finallerinin en skorer savunmacısı 

Ramos, Avrupa kupaları finallerinde en fazla gol kaydeden savunma oyuncusu unvanına sahip. 

Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 ve 2015-2016 finallerinde birer gol atan Ramos, 2016 da oynanan UEFA Süper Kupa maçını da boş geçmedi.  Avrupa kupası finallerinde 3 gol atma başarısı gösteren Ramos, bu alanda ikişer gole sahip savunma oyuncuları Tommy Gemmell, Phil Neal, Gilbert Van Binst ve Coke'nin önünde yer alıyor. 

La Liga'da birçok futbolcunun önünde 

Ramos, La Liga'da Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal ve Sevilla'nın birçok futbolcusundan daha fazla gol kaydetti. 

Ligde 6 golü bulunan Ramos, Barcelona'dan Philippe Coutinho, Atletico Madrid'den Koke, Saul Niguez, Angel Correa, Villarreal'den Samuel Chukwueze, Santi Cazorla, Sevilla'dan Luis Muriel, Nolito ve Roque Mesa gibi birçok orta saha ile hücum futbolcusundan daha fazla rakip fileleri havalandırdı. 

Real Madrid'in en golcü 3. oyuncusu 

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 11 gol atan Ramos, takımının en skorer 3. futbolcusu oldu. 

Karim Benzema'nın en golcü (30) futbolcu konumunda bulunduğu eflatun-beyazlılarda, Gareth Bale ise 15 gol katkısı verdi. 

Ramos, Madrid ekibinin yıldız oyuncuları Marco Asensio (6), Isco (6), Lucas Vazquez (5), Luca Modric (4) ve Casemiro'nun (5) gol sayılarını da geride bıraktı. 

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