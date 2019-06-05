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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.06.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

James Rodrigues, Bayern Münih'e dönmeyecek

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James Rodrigues, Bayern Münih'e dönmeyecek

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu Bayern Münih'in, Real Madrid'den kiraladığı James Rodriguez ile ilgili satın alma opsiyonunu oyuncunun isteği üzerine kullanmayacağı bildirildi. 

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Rodriguez'in, Bayern Münih yönetiminden satın alma opsiyonunun kullanılmaması yönünde talepte bulunduğuna işaret edilerek, Bayern Münih'in, oyuncunun bu isteğine uygun davrandığı belirtildi. 

"James Rodriguez, Bayern Münih'ten ayrılacak" denilen açıklamada, Real Madrid ile yapılan kiralama sözleşmesinin 30 Haziran'da biteceği kaydedildi. 
Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Alman kulübünde iki yıl geçiren Rodriguez'e teşekkür etti. 

Bayern Münih'in söz konusu iki yılda Bundesliga'da iki kez şampiyon olduğunu, Almanya Kupası'nı kazandığını ve geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadığını hatırlatan Rummenigge, tecrübeli futbolcunun bu başarılarda önemli katkısının bulunduğunu kaydetti. 

Rodriguez de Bayern Münih'te unutmayacağı yıllar geçirdiğini belirterek, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti. 

Kolombiyalı futbolcu, Bayern Münih formasıyla 67 maça çıktı ve toplam 15 gol attı. 

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James Rodrigues, Bayern Münihe dönmeyecek

James Rodriguez'in ayrılışını Bayern bu video ile duyurdu...

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