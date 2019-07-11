"Rakiplerimizi geride bıraktık"
Başkan yardımcısı Günay, “İdari, mali, sportif açıdan rakiplerimizden çok öne geçtik. İbrasızlık davasında mahkeme bizi haklı görmezse seçime gideceğiz” dedi.
GALATASARAY Kulübü’nde olağan divan kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan başkan yardımcısı Yusuf Günay, Galatasaray’ın idari, mali ve sportif açıdan rakiplerinin çok önüne geçtiğini söyledi. Günay, “Yönetim olarak ilk günden bu tarafa Galatasaray’ın yapısal sorunlarını çözmek için büyük uğraş veriyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray’ın bütün sorunları teker teker yönetim kurulumuz tarafından daha
önce hiç olmadığı gibi masaya yatırılıyor ve çözüm aranıyor” diye konuştu.
HAYRİ KOZAK'TAN TEPKİ
Öte yandan, taraftar grubu ultrAslan, tedbir kararına yapılan itirazın bugün görüşüleceği duruşmaya gitme kararı aldığını açıkladı. Bu konuyu Divan'da kürsüden dile getiren kıdemli üyelerden Hayri Kozak, tepki göstererek, “Kim oluyor bunlar? Ben gidiyorum. Hadi, öldürün beni. Bir konu olursa orada, sorumluları bellidir” dedi.
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