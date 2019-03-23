Rakibimiz Fransa'dan büyük fark
Milli Takımımız'ın grubunda yer alan Fransa, Zimbru Stadı'nda Moldova ile karşı karşıya geldi.
Fransa, Euro 2020 Elemeleri'ne adeta fırtına gibi başladı. Fransa sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Fransa'nın ilk golü 24. dakikada Griezmann'dan geldi. Bu golden 3 dakika sonra Varane attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Fransa Giroud'un attığı golle skoru 3-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. İkinci yarının son dakikalarında ise 87'de PSG'nin yıldızı Mbappe attığı golle skoru 4-0 yaptı. 89. dakikada Moldova, Ambros ile golü buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fransa ilk maçından 4-1 galip ayrılarak hanesine 3 puanı yazdırdı.
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