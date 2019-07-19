Radamel Falcao'dan transfer açıklaması! Galatasaray...
Dünya yıldızı futbolcu Radamel Falcao, kendisiyle ilgili haberleri duyduğunu dile getirdi ve kulüplerin ilgisini reddetmedi.
Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Radamel Falcao'dan transfer açıklaması geldi. Koombiya basınından El Tigre'ye konuşan 33 yaşındaki futbolcu, kendisini isteyen kulüplerin olduğunu doğruladı.
Falcao, "Haberleri görüyorum. Benimle ilgilenen bazı kulüpler var. Şimdilik Monaco ile 1 yıllık daha sözleşmem var. Başka bir şey söyleyemem" diye konuştu.
Önümüzdeki hafta Monaco'ya katılacağını söyleyen Falcao, "Sakince karar vereceğim. Bir sonraki hafta Monaco'ya katılacağım ama bazı kulüplerin ilgisinin olduğunun farkındayım" diye konuştu.
Galatasaray'ın oyuncu ile anlaştığı ve Monaco Kulübü ile pazarlık halinde olduğu dile getirilmişti.
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