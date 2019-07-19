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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
19.07.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Radamel Falcao'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

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Dünya yıldızı futbolcu Radamel Falcao, kendisiyle ilgili haberleri duyduğunu dile getirdi ve kulüplerin ilgisini reddetmedi.

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Radamel Falcao'dan transfer açıklaması geldi. Koombiya basınından El Tigre'ye konuşan 33 yaşındaki futbolcu, kendisini isteyen kulüplerin olduğunu doğruladı.

Falcao, "Haberleri görüyorum. Benimle ilgilenen bazı kulüpler var. Şimdilik Monaco ile 1 yıllık daha sözleşmem var. Başka bir şey söyleyemem" diye konuştu.

Önümüzdeki hafta Monaco'ya katılacağını söyleyen Falcao, "Sakince karar vereceğim. Bir sonraki hafta Monaco'ya katılacağım ama bazı kulüplerin ilgisinin olduğunun farkındayım" diye konuştu.

Galatasaray'ın oyuncu ile anlaştığı ve Monaco Kulübü ile pazarlık halinde olduğu dile getirilmişti.

Galatasarayın Radamel Falcao transferi için istenen rakam
Galatasaray'ın Radamel Falcao transferi için istenen rakam!

Radamel Falcaodan transfer açıklaması Galatasaray...

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