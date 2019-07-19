Galatasaray'ın Radamel Falcao transferi için istenen rakam!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'ın Radamel Falcao transferi için istenen rakam!
GeriFutbol Galatasaray'ın Radamel Falcao transferi için istenen rakam!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Sabah
19.07.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferi için istenen rakam!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray, Monaco'nun Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncunun 7 milyon Euro'luk maaşının 3.5 milyonu kulüp, 3.5 milyonu sponsor desteğiyle ödenecek. Monaco transfere onay verdiği an imzalar atılacak. Fransız ekibinin Falcao için 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.

G.Saray'da transfer bombaları ardı ardına patlamaya başladı. Dün Seri'yi İstanbul'a getiren sarıkırmızılılar için dünyaca ünlü golcü Falcao ismi ön plana çıktı.

Aslan'ın Kolombiyalı forvet ile her konuda anlaştığı, kulübü Monaco ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki oyuncunun 7 milyon Euro'luk maaşının 3.5 milyon Euro'sunu kendisi ödeyecek. Monaco'nun oyuncu için 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.

HAFTADA 187 BİN EURO KAZANIYOR

Bu arada Fransa basını Falcao için devreye giren son kulübün Porto olduğunu yazarken İspanyollar ise Espanyol'un oyuncu için zemin aradığını iddia etti. Monaco'da haftalık 187 bin Euro kazanan Falcao için teknik direktörü Jardim, "Bizim için değerli bir oyuncu. Ama maliyeti çok yüksek" demişti. Falcao'nun sözleşmesi 2020 Mayıs'ta bitiyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Galatasaray'ın Radamel Falcao transferi için istenen rakam!
Klopp: 'Tamam Avrupa'da ama İstanbul...'
Kjaer transferinde oyun bozuldu! Fenerbahçe...
Galatasaray son dakika haberleri! Josef de Souza 'tamam' dedi ve...