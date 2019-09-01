Quaresma taraftarı ikiye böldü
Beşiktaşlı taraftarlar, takımdan ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan eski oyuncuları Quaresma için maç öncesinde görüş ayrılığına düştü.
Maç öncesi siyah-beyazlı takımın ısındığı yarı sahanın kale arkasında yer alan taraftarlar, Portekizli futbolcu lehine tezahüratta bulundu.
Diğer yarı sahanın kale arkasında yer alan siyah-beyazlı taraftarlar ise bu duruma ıslıklarla tepki gösterdi.
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