Prim kapışması! Galatasaray...
Ligde ikinci yarının flaş ekibi Çaykur Rizespor, bugün Galatasaray’ı ağırlayacağı maç için kesenin ağzını açtı.
Karadeniz temsilcisinde, dev karşılaşmanın galibiyet primi tam 2.8 milyon TL olarak belirlendi. Bu, aynı zamanda TFF’nin Süper Lig kulüplerine galibiyet için ödediği bonusa eş değer. Dolayısıyla yönetim, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda, kazanmaları halinde federasyondan gelecek paranın tamamını teknik ekip ve futbolculara dağıtmaya hazır.
‘Avrupa’ya gitmiş kadar!’
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray karşısındaki hedefleriyle ilgili olarak, “Avrupa’ya gidemesek dahi, Galatasaray’ı yenmek Avrupa’ya gitmiş kadar olur bizim için” diyerek, galibiyeti ne kadar çok istediklerini bir kez daha ortaya koydu.
Yine Albayrak açıklayacak
Şampiyonluğa emin adımlarla koşan Galatasaray’da da galibiyet primi belli. Beşiktaş derbisi zaferinden sonra soyunma odasına inerek, 3 milyon TL değerindeki primi açıklayan Abdurrahim Albayrak, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim’le görüştükten sonra, aynı tarifeyi Rize maçına da uygulamaya hazırlanıyor.
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