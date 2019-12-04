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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
04.12.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Premier Lig'de Amazon dönemi! Yayıncılık değişiyor...

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Premier Lig'de Amazon dönemi! Yayıncılık değişiyor...

Premier Lig'de dün oynanan maçlarla birlikte Amazon prime video OTT sistemi üzerinden maç yayınları başladı. Böylece artık yepyeni bir yayıncılık dönemine geçilmiş oldu. Amazon prime video ile 3 Aralık 2019 tarihinde oynanan Crystal Palace-Bournemouth ve Burnley-Manchester City maçları yayınlandı.

Premier Lig'de yeni bir dönem başladı. Amazon üzerinde stream maç yayınları dün gece oynanan Crystal Palace-Bournemouth ve Burnley-Manchester City maçları ile başladı. OTT üzerinde kullancılara özel deneyimler kazandıran yayıncılık sistemi ile artık futbol maçlarını izlemek çok farklı olacak

Amazon için maç saatleri değişti

Amazon'un maç yayına ilk başladığı bu hafta içi fikstüründe İngiltere saati ile maçlar 19:30'a TSİ ile 22.30'da başladı. Bugün ve yarın oynanacak maçlarda TSİ ile 22:30 ve 23:15 saatlerinde başlayacak.

Premier Ligde Amazon dönemi Yayıncılık değişiyor...

Sadece stadyum sesini açma imkanı var, 40 spiker ve yorumcu...

Maçı izlerken sadece stadyumdaki taraftarların sesini açma imkanı var. Amazon Prime’ın anlaşmasında bulunan 20 maçlık paketinin ilk bölümünün yayını bu hafta içi maçlarla birlikte gerçekleşecek. Amazon bu maçlar için 40 spiker ve yorumcu ile çalışacak

Amazon Prime önemli yorumcular ile anlaştı

Amazon Prime, Premie Lig yayınları için Thierry Henry, Harry Redknapp, Alan Shearer, Glenn Hoddle, Peter Crouch, Michael Owen gibi önemli isimlerle anlaştı.

Premier Ligde Amazon dönemi Yayıncılık değişiyor...

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