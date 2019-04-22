Premier Lig futbolcularından akılalmaz seks skandalı!
İngiliz futbolu, akılalmaz bir iddiayla çalkalanıyor. Ada'nın en çok okunan gazetesi The Sun, Premier Lig'de top koşturan bazı futbolcuların bir WhatsApp grubu aracılığıyla "seks turnuvası" düzenlediklerini yazdı. Rezaletin detayları ise toplumsal cinsiyetçiliği bir kez daha gözler önüne serdi.
İngiliz futbol kamuoyu, bu sabaha akılalmaz bir haberle uyandı. Ada'nın en yüksek tirajlı gazetesi The Sun, Premier Lig'de top koşturan bazı futbolcuların bir WhatsApp grubu aracılığıyla kendi aralarında "seks turnuvası" düzenlediklerini yazdı. Championship Ligi'nde forma giyen bazı oyuncuların da karıştığı rezaletin detayları ise toplumsal cinsiyetçiliği bir kez daha gözler önüne serdi.
Kadınlara tükürüp tokat attılar!
Haberde skandala dahil olan futbolcuların bir kadınla seviştikten sonra bunun video görüntülerini WhatsApp grubuna attıkları takdirde 150 puan, sevişme esnasında kadına tükürmeleri ya da tokat atmaları hâlinde ise 200 puan kazandıkları ifade edildi.
Söz konusu ağa dahil olan ve gazeteye konuşan bir kişi ise "Futbol dünyası, her geçen gün gelişiyor. Ancak bazı seksist oyuncular, hâlâ karanlık çağlarda yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.
İngiltere'de büyük yankı uyandıran bu haber sonrasında neler yaşanacağı ise belirsizliğini koruyor.
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