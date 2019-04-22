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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.04.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Premier Lig futbolcularından akılalmaz seks skandalı!

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Premier Lig futbolcularından akılalmaz seks skandalı!

İngiliz futbolu, akılalmaz bir iddiayla çalkalanıyor. Ada'nın en çok okunan gazetesi The Sun, Premier Lig'de top koşturan bazı futbolcuların bir WhatsApp grubu aracılığıyla "seks turnuvası" düzenlediklerini yazdı. Rezaletin detayları ise toplumsal cinsiyetçiliği bir kez daha gözler önüne serdi.

İngiliz futbol kamuoyu, bu sabaha akılalmaz bir haberle uyandı. Ada'nın en yüksek tirajlı gazetesi The Sun, Premier Lig'de top koşturan bazı futbolcuların bir WhatsApp grubu aracılığıyla kendi aralarında "seks turnuvası" düzenlediklerini yazdı. Championship Ligi'nde forma giyen bazı oyuncuların da karıştığı rezaletin detayları ise toplumsal cinsiyetçiliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Kadınlara tükürüp tokat attılar!
Haberde skandala dahil olan futbolcuların bir kadınla seviştikten sonra bunun video görüntülerini WhatsApp grubuna attıkları takdirde 150 puan, sevişme esnasında kadına tükürmeleri ya da tokat atmaları hâlinde ise 200 puan kazandıkları ifade edildi.

Söz konusu ağa dahil olan ve gazeteye konuşan bir kişi ise "Futbol dünyası, her geçen gün gelişiyor. Ancak bazı seksist oyuncular, hâlâ karanlık çağlarda yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de büyük yankı uyandıran bu haber sonrasında neler yaşanacağı ise belirsizliğini koruyor.

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