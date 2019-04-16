Potada derbi heyecanı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Ligde normal sezonu 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler ile 7. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, play-off'ta eşleşmişti.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında normal sezonda oynanan 2 karşılaşmayı da sarı-lacivertliler kazandı. Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride 2. karşılaşma 20 Nisan Cumartesi günü BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanacak.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle