Fenerbahçe'den Real Madrid'li yıldız Gustavo Ayon'a dev teklif
Euroleague'de zirve iddiasını korumak isteyen Fenerbahçe Beko için dikkate değer bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Avrupa'nın devi olma statüsünü elinde bulunduran Fenerbahçe Beko, başarısını sürdürülebilir kılmak için transferlere odaklandı. İspanya'dan bu konuyla ilgili önemli bir haber yayımlandı.
İspanyol web sitesi Mate Al Aro'nun haberine göre sarı-lacivertliler Real Madrid'in Meksikalı pivotu Gustavo Ayon'a dev bir teklif yaptı.
Fenerbahçe'nin 2 yıllık sözleşme için 2,4 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu öne sürüldü. Ekpe Udoh'un gidişinin ardından pota altının yükünü büyük ölçüde Jan Vesely çekiyor.
Ayon'un kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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