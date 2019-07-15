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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
15.07.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Polomat: "Burada çok iyi karşılandım, iyi bir sezon geçirmeyi hedefliyorum"

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Polomat: "Burada çok iyi karşılandım, iyi bir sezon geçirmeyi hedefliyorum"

Gençlerbirliği’nin Fransız sol beki Pierre-Yves Polomat, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Takım içerisinde çok iyi karşılandığını ifade eden 25 yaşındaki Polomat, "Buraya gelmeden önce Türkiye ve Gençlerbirliği hakkında biraz araştırma yapmıştım. Buraya geldiğim zaman da çok iyi karşılandım. Çalışanlar ve hocalarım, bana çok yardımcı oluyorlar. Dili öğrenme konusunda da yardım ediyorlar. Şu ana kadar beni mutlu etmek için çalışıyorlar ve umarım bu mutluluk sezona da yansıyacak" ifadelerini kullandı.

"TAKIM ARKADAŞLARIMIN SEVİYESİ ÇOK İYİ"

Kamp döneminin iyi gittiğine vurgu yapan Pierre-Yves Polomat, "Buraya gelmeden önce kendimi hazırlama sürecim olmuştu. Daha sonra takımla çalışmalara başladım. Şunu söyleyebilirim ki arkadaşlarımın seviyesi çok iyi. Bunun önümüzdeki sezonda bize iyi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Hocamız bizi iyi hazırlıyor. Bireysel olarak bizimle ilgileniyor. Antrenmanlar dışında da bizimle konuşan, vakit geçiren sempatik bir insan. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum" açıklamasını yaptı.

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"TÜRKİYE’YE OYNAMAYA GELDİM"

2013 yılında Fransa U20 takımıyla Türkiye’de dünya şampiyonasına katılan Polomat o günkü izlenimleri ile ilgili şunları söyledi:

"Buraya geldiğimde çok gençtim. O zaman tabii ki oynadığımız turnuvaya konsantre olmuştum. Çok fazla değerlendirme şansım olmamıştı fakat şu anda Türkiye’ye oynamaya geldim. Kültürü daha fazla öğrenmeye çalışıyor ve daha fazla bilgi edinmeye çalışıyorum."

Polomat: Burada çok iyi karşılandım, iyi bir sezon geçirmeyi hedefliyorum

"ÜLKE VE LİG HAKKINDA ÇOK GÜZEL ŞEYLER DUYDUM"

Türkiye’de forma giymiş oyuncularla konuştuğunu dile getiren oyuncu, "Daha önce Türkiye’de oynayan bazı arkadaşlarımla görüşme şansım oldu. Bunlardan biri de Yeni Malatyaspor’da oynamış olan Khalid Boutaib. Ülke hakkında çok pozitif şeyler duydum, özellikle ligin çok iyi olduğunu söylediler. Bu da karar vermemde çok etkili oldu" dedi.

"İYİ BİR SEZON GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUM"

Önümüzdeki sezonki hedeflerinden de bahseden Polomat, "Yeni bir kulübe geldim, genç bir oyuncuyum ve buna konsantre olmaya, kendimi iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Sezona iyi bir başlangıç yapmayı, iyi bir sezon geçirmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.

Fransa’nın Lille Kulübü’nde forma giyen Mehmet Zeki Çelik’in çok iyi bir oyuncu olduğunu vurgulayan Polomat, "Geçen sene iyi bir sezon geçirdi. İyi bir oyuncu. Hem teknik olarak hem de defansif olarak çok kaliteli" dedi.

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