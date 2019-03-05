Pınar Argun Galatasaray'ın yeni iletişim koordinatörü oldu
Galatasaray TV Genel Yayın Yönetmeni olarak göreve başlayan Pınar Argun kulübün yeni iletişim koordinatörü oldu.
Kısa süre önce Fatih Kuşçu'nun yerine Galatasaray TV Genel Yayın Yönetmeni olan eski Lig TV muhabiri Pınar Argun kulübün yeni iletişim koordinatörü oldu.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
11.02.2019 tarihi itibarı ile Galatasaray TV Genel Yayın Yönetmeni olarak göreve başlayan Sayın Pınar Argun, kulübümüzde İletişim Koordinatörlüğü görevini de üstlenecektir.
Sayın Pınar Argun’a görevinde başarılar dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü
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