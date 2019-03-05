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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Pınar Argun Galatasaray'ın yeni iletişim koordinatörü oldu
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Futbol
05.03.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Pınar Argun Galatasaray'ın yeni iletişim koordinatörü oldu

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Pınar Argun Galatasaray'ın yeni iletişim koordinatörü oldu

Galatasaray TV Genel Yayın Yönetmeni olarak göreve başlayan Pınar Argun kulübün yeni iletişim koordinatörü oldu.

Kısa süre önce Fatih Kuşçu'nun yerine Galatasaray TV Genel Yayın Yönetmeni olan eski Lig TV muhabiri Pınar Argun kulübün yeni iletişim koordinatörü oldu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

11.02.2019 tarihi itibarı ile Galatasaray TV Genel Yayın Yönetmeni olarak göreve başlayan Sayın Pınar Argun, kulübümüzde İletişim Koordinatörlüğü görevini de üstlenecektir.

Sayın Pınar Argun’a görevinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor beraberliğinin ardından bu açıklamayı yaptı...

"Oyundan da mücadeleden de memnun değilim"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor'a konuk oldukları ve 1-1 berabere kaldıkları maçta, oyuncularının ortaya koyduğu futboldan memnun olmadığını söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fatih Terim, "Açıkçası skoru 2 puan kaybı olarak görüyorum ama ben oyundan da mücadeleden de memnun değilim. Mehmet (Özdilek) hoca ve talebelerini tebrik ediyorum" dedi.
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